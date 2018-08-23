《謠言終結站》喝蝶豆花瘦身降血脂？ 醫斥無效

2018-08-23

記者張聰秋／彰化報導

網路流傳指稱「蝶豆花可降血壓、降血脂、抗焦慮，甚至還能瘦身、改善氣喘」，簡直比「仙丹」還有效，甚至是網購平台的暢銷商品，民間也興起自種風潮。不過，中醫師和營養師對此都駁斥指出，此傳言毫無醫學根據！

衛生福利部彰化醫院中醫師張煒東說，蝶豆花非中藥材，臨床上不會用在治療疾病，它只是一般植物，沒有特定療效，跟花草茶差不多。

只是一般植物 沒特定療效

有營養師執照的彰化縣衛生局食品衛生科長林毓芬說，蝶豆花會呈現藍色、紫色或紅色等繽紛顏色，主要是因為富含花青素的天然色素，就像食物中的蔓越莓、紫葡萄、茄子、藍莓、紫地瓜都含有花青素。網路上流傳蝶豆花加入檸檬後，顏色變紅色，或是用鹼性水浸泡變藍色，這都是利用改變溶液的酸鹼環境，改變花青素的結構，使顏色產生變化的結果，這是商人的行銷手法，民眾平常心看待即可，可別期待其有療效。

林毓芬表示，若是想要減重或降血脂，還是要透過運動提高基礎代謝率，以及控制飲食。網傳蝶豆花加入蜂蜜變成含糖飲料是絕佳飲品。事實上，喝多了反而造成身體負擔，越減越重。

彰化醫院營養師周柏穎也說，花青素可抗氧化，就跟吃蔬果一樣，臨床醫學沒有與網傳療效相關的研究結果，可能因其絢麗的顏色，讓人覺得新鮮，而且蝶豆花很好種，但若種植在農田邊，農田噴灑農藥，可能會有農藥殘留的隱憂，民眾不要過度期待它的療效。