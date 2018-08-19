癌末新選擇 免疫細胞治療9月上路

2018-08-19

做好細胞培養管控 副作用較少 估每年8萬病友受惠

〔記者吳亮儀／台北報導〕被許多癌友視為最後生機的免疫細胞治療，台灣過去未核准，許多癌症末期患者選擇飛往日本、美國接受治療。衛福部預計九月公告開放細胞治療技術，估計每年約有八萬名末期癌友受惠。

衛福部六月預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，當中包括免疫細胞治療。衛福部醫事司長石崇良證實，上週五（十七日）衛福部法規會已確認法規，週一（廿日）將召開「再生醫學會諮議會」做最後確認，九月可公告上路。

將開放的細胞治療技術有許多項目，包括自體周邊血幹細胞移植、自體免疫細胞治療、自體間質幹細胞移植、自體軟骨細胞移植等，其中最受矚目的是癌症的免疫細胞療法。石崇良說明，目前開放以自體細胞取出為主，「取出自己的免疫細胞，再放回自己身體」，較能確保治療安全。

癌症免疫治療主要分為「免疫抑制劑治療（藥物）」和「免疫細胞治療」。台灣目前僅免疫藥物治療合法，免疫細胞治療方式若能通過，癌症患者將有更多選擇。

有效度仍需要認證

癌症免疫細胞治療適應症包括血液惡性腫瘤，如白血病、多發性骨髓瘤等，以及各種末期的實質癌症病患如肺癌、胃癌等；據估計，每年約有八萬名第四期的癌症病患適用。另外，脊髓損傷、退化性關節炎患者也都能受惠細胞治療技術。

免疫療法專家、長庚醫院免疫腫瘤學卓越中心主任張文震表示，衛福部將開放的免疫細胞療法種類已有十數年歷史，只要做好抽出細胞培養的管控、避免被污染，治療的副作用就很少。

不過他也說，目前第四期癌症都有標準治療方式，免疫細胞療法仍屬研究階段，病患應聽從醫師指示，按部就班治療，若最後都無效，免疫細胞療法才不失為另一種治療方案。

台灣許多病友團體長期推動免疫細胞療法合法，希望讓癌症患者多一個治療選擇。癌症希望基金會董事長、基隆長庚血液腫瘤科醫師王正旭提醒，免疫細胞療法的成熟度、有效度還需更多嚴謹認證，特別是安全度，有些需要在體外經過處理，須注意實驗室是否完備。

王正旭說，民眾對於免疫細胞療法的療效要多了解，一廂情願很容易造成落空，特別是這療法非常貴，「並非貴就有效」。