力推新南向 明年觀光基金倍增

預算增到6億元 農業與經濟對外推展基金也成長
〔記者李欣芳、楊綿傑／綜合報導〕政府推動新南向政策，敲定明年編列六十七億元預算，行政院主計長朱澤民表示，明年新南向預算各部會編列預算共有三十億元，相關基金預算有三十七億元 ；其中，交通部拓展東南亞等新南向國家人士來台的觀光發展基金，今年編列三億元、明年將倍增到六億元，農委會新南向預算、經濟部對外貿易推展基金相關經費也都有成長。
去年貢獻28.1億美元觀光外匯
根據交通部觀光局資料，一○六年新南向市場貢獻台灣觀光外匯收入約廿八．一六億美元，為來台市場的第二位，且新南向旅客平均在台停留日數達八．一天，較陸客平均七．三三天長。今年一至五月新南向來台旅客達一○六萬人次，較同期成長十七．三二％，顯示台灣開發新南向觀光市場政策的確有成。
觀光局副局長張錫聰說，預算增加目的希望提升來客數及品質，今年上半年來自東南亞新興市場旅客都有兩位數成長，不過國際上還有許多國家在競爭，預算增加不是跟自己以前的數字比，而是要跟其他國家比。
創新旅行社董事長李奇嶽表示，東南亞國家因免簽關係，包括泰國、越南、菲律賓來台旅客人數都有大幅成長，持續增加宣傳行銷，可能讓市場發展更快速，樂見其成。但他也建議，應思考如何讓東南亞旅客不只是去台北，還可到南部、花東。
靜宜大學觀光系副教授黃正聰認為，各國都積極發展觀光，過去政府針對十大國外觀光客市場，平均有一至兩億的預算，大概可以吸引到一百萬的旅客，若一個人消費約三至四萬元，市場總額就有三百至四百億。
此外，行政院為分散對美中貿易大戰的市場風險，避免經貿上對中國過度依賴，正加速推動新南向政策，政務委員鄧振中說，行政院經貿談判辦公室已要求明年各部會新南向的經費多寬列一些。
明年編列67億 實際比今年增12億
朱澤民表示，行政院新南向預算明年編列六十七億元，乍看之下雖比今年七十億元少了三億元，但扣掉「政府開發協助」（ＯＤＡ）計畫的利息補貼，今年仍有餘額，明年新南向預算實際上比今年增加十二億元。
朱澤民說，新南向ＯＤＡ今年編列二十億元利差補貼，仍有餘額，因此明年僅編列五億元，扣掉ＯＤＡ經費，今年新南向預算是五十億元，明年則是六十二億元，估算明年增加十二億元的新南向預算。
朱澤民表示，經濟部對外貿易推展基金明年也成長十億元，農委會新南向預算今年是一．七五億元，明年則逾一．九億元。另外，與新南向國家涉及科技合作部分，明年科技部也編列四億元的科發基金。