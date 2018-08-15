求紅線、解籤 徒步導覽拓展觀光／先讓背包客建立「評價」 吸引更多觀光客

〔記者蕭玗欣／台北報導〕最新統計指出，來台國際觀光客超過八成都是自由行，新興旅遊業者、平台應運而生，像是近年在世界各地興起的免費徒步導覽（Free Walking Tour）也在台灣蓬勃發展。這類行程看準背包客深度、特殊體驗的旅遊需求，帶觀光客到龍山寺求紅線、解籤，用說故事的方式找出台北的新玩法。
新興旅遊業者TourMeAway就是以提供免費英文徒步導覽行銷台北觀光，提供舊城台北、漫步台北、寺廟之旅、探索在地美食等多條主題路線，四年來吸引逾兩萬四千人次參加，以歐美、東南亞旅客為大宗。
TourMeAway創辦人Chester表示，曼谷一開始也非觀光勝地，而是在許多背包客建立起「評價」之後逐漸興起。台灣擁有獨特的歷史背景，物價相對日本、新加坡等亞洲國家低，更有潛力成為亞洲第一名的背包客城市，「我們要先讓這些旅客有好的台灣旅遊體驗」，才能培養更多觀光客一來再來。
遊舊城受歐美客喜愛
Chester說，徒步導覽透過在地人包裝在地的歷史、文化，體驗在地人的日常生活。以國際觀光客最好奇的台灣寺廟文化為例，在地志工就會教旅客怎麼在龍山寺求紅線、解籤，甚至拿香拜拜。舊城台北導覽從二二八和平紀念公園、總統府、城中市場、中山堂、一路到西門紅樓，讓旅客在台北歷史古蹟中穿梭，是最受歐美旅客歡迎的路線。
旅遊體驗平台KLOOK市場行銷總監林耀民也說，在地化的體驗更能獲得旅客青睞，例如與台北市觀光傳播局合作的台北城市散步路線—歷史之旅，由導遊帶著漫步在台北車站、台灣省城隍廟和西門紅樓等景點，藉由說故事的方式讓景點更有魅力，也能加深旅客對台北、甚至台灣的黏著度。