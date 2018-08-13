《愛肝加油站》吃發霉食物 傷肝也傷身

2018-08-13

文／許金川

Q：我的公公跟婆婆兩人生活上很簡樸，目前身體也都還算硬朗，可是有個情況讓我們全家滿傷腦筋的，就是他們東西吃不完一定往冰箱擺，但又常常忘了吃，想起來的時候都已經不新鮮，有時甚至已經發霉了，但他們還是不肯丟，一定會再加熱吃掉，請問這樣常常吃不新鮮的食物，是否會傷肝呢？

A：吃不完的食物放入冰箱暫時保存，是很稀鬆平常的事，但是如果擺放的時間過久，食物會失去原本的鮮度，同時也容易滋生細菌或黴菌，肯定會對人體產生一定程度的傷害。

在細菌方面，例如食物污染金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等，可能會導致上吐下瀉或腸炎等食物中毒。

在黴菌感染方面，雖然有時食物的外表看起來沒有發霉，但其實黴菌孢子早已蔓延到食物裡面生長，只是外表看不出異狀，等到真的可以看到發霉的菌絲或菌斑，表示食物已經被黴菌污染得很嚴重了，單純只把眼睛看到有黴菌的地方剝掉或切除是沒有用的。

一旦食用發霉食物，如果黴菌又進入血液，是可能引起嚴重的菌血症，若跑到其他器官如肺部、腦部或肝臟、骨頭等，則會造成嚴重、且難以控制的感染。

此外，黴菌的代謝產物對人體也有危害，稱為真菌毒素，尤其以橘黴素、黃麴毒素等最惡名昭彰，橘黴素具有肝腎毒性，黃麴毒素則具有高度的致癌性，通常存在於保存不良的花生、玉米或豆類製品。如果長期或大量食用已被黃麴毒素污染的食物，除了可能導致中毒、急性肝發炎，日後發生肝癌的風險也會大幅增加。

為避免食物腐壞，放入冰箱暫時保鮮固然沒錯，但保存時間應儘量縮短。放入冰箱前，也應事前經過冷卻和密封，可是食物若已經走味、發霉，一定要丟棄，萬萬不可怕浪費而食用，最後傷的可是自己的健康。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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