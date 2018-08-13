孕婦長痘猛出血 妊娠肉芽腫作怪

2018-08-13

文／葉昱廷

「醫師，我額頭這一顆是什麼？只要一不小心碰到就會流好多血，一流就流好久，有點可怕，可以麻煩你幫我看一下嗎？」一位懷孕30幾週的準媽媽進到診間緊張地問道。

問診後病患表示，這一個病灶是懷孕後才開始出現，一開始是小小的一顆，以為是痘痘，但一直都沒消，似乎有漸漸變大，最近開始變得非常容易流血。

仔細檢查後發現，在病患左側額頭上方靠近髮際線的邊緣，有一顆黃豆大小般的深紅色丘疹，除此之外，周邊的皮膚並沒有明顯的異樣，身上也沒有其他的病灶。我告訴這位準媽媽，這是孕婦在妊娠期間可能會出現的「化膿性肉芽腫」。

「化膿性肉芽腫」其實是屬於血管瘤的一種，在病理切片下可以看到許多的小微血管增生，也因此呈現深紅色的外觀，倘若不慎碰到或摳抓到，可能造成血管瘤內的微血管破裂，進而出現出血的症狀，然而此症出血的狀況會較一般的破皮流血來得厲害，病患通常會比較擔心害怕。

各年齡的族群皆可能發生此症，然而在小孩及孕婦較容易發生，倘若發生在妊娠期間的化膿性肉芽腫，又稱「妊娠肉芽腫」。此症好發於皮膚露出易受傷的部位，例如手、腳、肢端及臉部，然而口鼻等黏膜或者曾經有受過傷的部位，也是此症好發的區域。

有些藥物例如痤瘡的口服A酸藥物、某些特定的抗腫瘤及抗病毒製劑，則曾被報導過可能跟此症有關。

此症病患可以接受液態氮冷凍治療、硝酸銀化學燒灼治療、電燒灼手術、手術刮除或切除等治療。然而未接受治療的病灶則容易反覆出血，或者可能在周邊出現衛星樣病灶。

最後要提醒的是，患者若接受適當的治療，通常都可以獲得相當程度的改善，甚至痊癒，因此建議民眾如果發現身上有類似的病灶，應儘早尋求皮膚專科醫師的建議及診療。

（作者為國際皮膚科診所皮膚科主治醫師）