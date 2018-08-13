中暑分陰陽 中醫對症治療

2018-08-13

文／莊舒茵

近年全球夏日溫度逐漸升高，今年更是創下新高，急診室因中暑而就診的病患驟增，嚴重中暑恐危及生命，應小心預防。

提醒愛好旅遊者，前往東南亞等酷熱國家、或運動員及在高溫環境與較不通風處工作者，若感覺身體不適，應提早尋求醫療協助，以防中暑。

過度暴露在炎熱的環境下，導致身體體溫調節功能失常，就會出現熱衰竭（Heat exhaustion）或是熱昏厥（Heat stroke），也是我們一般所說的中暑。

◎中醫將中暑，分成「陽暑」和「陰暑」：

●陽暑因暑熱內侵所造成，患者症狀有全身倦怠、體溫正常或稍高、多汗、脈搏加速、口渴飲多、小便量少偏黃、頭重暈眩、食慾變差等，中醫治療可用清熱解暑的「白虎湯」或益氣生津解暑的「清暑益氣湯」。

●陰暑則為進出冷氣房或天熱喜冰品、冷飲的人，風寒夾濕束表，導致體內的熱無法經由排汗而解，患者症狀有怕冷發熱、肩頸僵硬、頭痛身重、易脹氣或腹瀉等，中醫治療可用祛暑解表、化濕和中的「香薷飲」。

臨床上，病患或家屬若自覺不易分辨，可至中醫醫療院所求診。

今年高溫可能會延續到秋天，夏天盛產的西瓜雖然有消暑的效用，仍建議退冰後酌量食用，對容易腹瀉、白帶較多、有呼吸道疾病的人不宜多吃。

夏秋天熱時，也可嘗試薄荷、鹽、帶皮檸檬、酌量冰塊調製而成的飲品來幫助身體調節，預防中暑。

（作者為衛生福利部桃園醫院中醫師）