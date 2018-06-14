蕉價升到15.6元 24%粽子變貴／消保處查訪 端午節前物價跌多漲少 菜價平穩

2018-06-14

〔記者李欣芳、吳欣恬／台北報導〕端午節假期將至，行政院昨召開穩定物價小組會議，行政院消保處會中表示，經赴量販店與超市、便利商店訪價，與去年相較，七成六粽子價格持平或下跌，二成四漲價，漲幅多在二成以下，主要反映食材升級及包材成本。消保處呼籲消費者，各通路有訂購優惠或促銷方案，消費者可多比較、聰明消費。

粽子漲幅多在2成以下

至於節前大部分產品比去年節前同期跌多漲少，其中長糯、乾香菇、花生仁、水果、毛豬、鴨蛋等因產量增加，價格下跌，跌幅在三％到廿一％，蔬菜供應充裕，價格穩定合理。

農委會表示，魷魚今年捕獲量較去年減少且節慶需求殷切，乾魷魚平均批發價上漲十四．八％，蝦米則價格持平。

端午節也是糯米需求旺季，每年需求量約一萬公噸，預估端午節約有三四八二公噸糯白米收穫，政府庫存糯白米七九六六公噸，足可供應。國內乾香菇庫存量則約五○○公噸，且新菇陸續採收上市，節前五日香菇需求量約一○○公噸，也可充分供應。

產地青蕉回升到8至10元

至於價格崩盤近一個月的香蕉，五月十八日台北果菜批發市場批發價每公斤十四．四元，五月卅一日探底至十．四元，昨天回升至十五．六元，產地青香蕉收購價也已回升至每公斤八至十元。

而氣象局預報大雨、豪雨將至，但昨天台北果菜批發市場的交易價量都未出現顯著浮動，因雨勢可能持續至端午節，後續交易價格仍待觀察。

台北果菜批發市場昨天蔬菜交易量相較前一日還略減六％，平均批發價每公斤廿三．七元，小跌○．三元。

農糧署副署長蘇茂祥表示，昨天到貨量沒有增加，不代表農民沒有搶收，主要是近年來農委會在產地建置冷鏈系統，供農民先採收真空預冷。此外，這波梅雨是今年首波，往年同期已經下了好幾波，若和近幾年相較，昨天的批發菜價屬同期低檔，整體而言，目前菜價穩定，市場供應充裕。