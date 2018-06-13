今年第二例！腸病毒流行期 出生6天女嬰不治

2018-06-13

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署昨公布，上週腸病毒門急診就診1萬1968人次，較前一週上升約1成，進入流行期，並新增2例重症，其中一例出生4天發病，才6天大就死亡，今年腸病毒重症高達一半是新生兒，且2例死亡個案均感染較少流行的伊科病毒11型，衛生機關將展開醫療院所、產後護理之家無預警感染管控查核，以免新生兒腸病毒疫情擴大。

疾管署防疫醫師吳佩圜說，上週新增2例腸病毒重症，均感染伊科病毒11型，一例為東部女嬰，出生4天因發燒、昏睡、哺乳時無反應送醫，併發肝炎、血小板低下、凝血功能異常、新生兒敗血症，出生6天死亡；另一例北部男嬰，出生7天發病，經治療已出院。可能感染源僅女嬰姊姊在女嬰出生前兩週有感冒症狀，其餘則無明顯症狀，研判是無症狀傳染者。

疾管署副署長羅一鈞指出，2005年國內曾出現新生兒腸病毒疫情，當時27例新生兒感染克沙奇B型重症，其中3例死亡，而今年12例重症有6例是新生兒，包含4例伊科病毒11型、其中2例死亡，以及2例克沙奇B型。

伊科11型疫情升溫

羅說明，新生兒感染伊科病毒11型易併發重症，2003年至今有7例伊科病毒11型重症，均新生兒，其中3例死亡，光是今年就占4例重症、2例死亡。疫情中心科長陳秋美指出，近4週社區腸病毒檢出以克沙奇A型居多，但伊科病毒11型陽性數明顯增加。

台灣新生兒科醫學會理事長許瓊心解釋，新生兒感染腸病毒可能透過產前胎盤垂直感染、出生後人際接觸等途徑，提醒孕婦感染腸病毒不必中止懷孕，但產後在疑似症狀緩解前，避免母嬰同室、勿接觸新生兒，並減少親友對新生兒不必要探視。

羅一鈞強調，已啟動應變小組，並召開專家會議，各地衛生機關將針對177家有嬰兒床或病床的醫療院所、245家產後護理之家展開無預警感染管控措施查核，包含是否確實洗手、消毒、做好工作人員與訪客健康管理、設置隔離空間等，違規可依「傳染病防治法」開罰醫療院所6萬至30萬元；產後護理之家則可罰1萬至15萬元。