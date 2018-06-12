子宮肌瘤 未必是不孕主因

2018-06-12

文／郭鴻璋

一般來說，引起不孕的原因極多，也常見到有子宮肌瘤的婦女順利懷孕生子，因此有子宮肌瘤並不能認定為是不孕的主因，應當在排除其他原因後再考慮是否需要手術。

醫師可以先透過超音波檢查，區分是子宮肌瘤或是子宮腺肌症。

子宮腺肌症引起不孕的原因可能有合併子宮內膜異位症，造成病變部位沾黏，嚴重時，造成卵子和輸卵管運輸功能受阻，產生的自身免疫反應會影響卵子、精子的活動等，更可能因免疫細胞攻擊胚胎，導致胚胎著床失敗或萎縮。

除手術外 可先採內科療法

肌瘤或腺肌症除了手術切除以外，可以先採用保守的內科療法。荷爾蒙針劑GnRHa，讓身體處於一種「假停經」狀態，使子宮肌瘤的大小減少40%-60%；另一種是子宮內投藥系統，主要以穩定等量釋放黃體素藥物，讓藥物直接作用在子宮內，透過降低子宮內膜增生，讓不適症狀緩解，其劑量只有口服藥的1/100。

子宮內投藥系統放置時間可長達5年，避孕率約可達99%，但是裝置前3個月可能出現點狀出血症狀，配合藥物使用可改善。還有一種海扶刀是利用高熱能超音波產生熱能量破壞子宮肌瘤，但對腺瘤治療效果較不佳。

子宮腺肌症如果以手術治療，通常是將子宮肌肉層的病灶「斬草除根」，將子宮恢復成正常子宮的大小。但是，術後留下受傷過的子宮，可能會讓子宮腔變形，甚至會增加懷孕過程中子宮破裂的風險，也容易傷及卵巢功能，造成卵巢提早衰竭。

若真的需要手術時，可在手術中使用一種專門可以防止沾黏的玻尿酸防沾黏貼片，隔開受傷的組織或器官，等待傷口修復後，貼片也被吸收，達到減少手術後沾黏的效果。

因此，減少不必要的手術造成子宮腔沾黏或子宮破裂，影響卵巢功能導致不孕，是首要考慮的問題，否則反而加深了懷孕的困難，以及之後生產的問題。

（作者為好韻診所暨試管嬰兒中心院長）