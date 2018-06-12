髂靜脈壓迫 老婦長年雙腿腫脹

2018-06-12

記者吳欣恬／台北報導

74歲的劉奶奶平時身體無恙，但50多年來雙腿腫脹一直困擾著她，就醫檢查發現心臟、肝臟或腎臟皆無異狀，也沒有靜脈血栓等情形，服用利尿劑或抗凝血劑也沒效，甚至出現小腿脹痛及色素沉澱。

劉奶奶接受靜脈攝影和血管內超音波等檢查後，醫師診斷發現她是「髂靜脈壓迫」症候群，經導管置入支架後，雙腿消腫，體重也從75公斤降為57公斤。

國泰醫院心血管中心醫師張嘉修表示，髂靜脈壓迫的原因有年齡、後天因素及先天性疾病造成，好發於50歲以上年長女性、活動力旺盛的年輕男性、孕婦及膀胱疾病、腫瘤、先天異位腎臟等患者。

張嘉修指出，髂靜脈壓迫的發生率約20%，輕度的靜脈受壓，不會出現症狀；但若長期受到嚴重壓迫，會造成靜脈血液回流障礙和下肢靜脈壓力升高，有2%至5%的患者會出現症狀，輕則下肢水腫脹痛、色素沉著，重則皮膚潰瘍或併發靜脈血栓，甚至有時會造成男性精索靜脈曲張和不育。

張嘉修表示，因為劉奶奶較年長，體重偏重，髂動脈硬化，加上骨盆前傾，骨盆腔空間變小，髂靜脈受到前方髂動脈和後方骨盆壓迫，血液回流至心臟產生障礙，造成腿部腫脹。經接受氣球擴張和導管置入自膨式靜脈支架治療後，雙腿已消腫，恢復正常。

張嘉修表示，症狀較輕微的「髂靜脈壓迫」症候群病人可抬高患肢，避免長時間久坐或久站，或穿減壓彈性襪；症狀嚴重的病人過去多採取手術治療，但成效大都不理想。近年來透過導管技術，可在病灶處進行氣球擴張和置放自膨式靜脈支架，不僅傷口小、復原快，也有顯著成效。

輕症者 可抬高患肢避免久站

張嘉修醫師提醒，「髂靜脈壓迫」症候群常合併血栓形成，若無血栓則不易診斷，呼籲民眾若長時間雙腿不對稱腫脹，除了需要適時運動及補充水分，預防血栓形成外，更應及早就醫檢查，以免釀成大禍。