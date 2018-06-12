食品微生物 擴大檢驗項目、樣本

2018-06-12

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部食藥署昨預告「食品中微生物衛生標準」草案，提高食品衛生標準中微生物管理規範：大腸桿菌群指標以更聚焦致病微生物的腸桿菌科取代，並擴增檢驗沙門氏菌、李斯特菌、金黃色葡萄球菌等可能引起食物中毒的病原菌監測，更重要的是提高採樣數。新制預計二○二○年元旦上路。

食藥署食品組科長高怡婷表示，考量國際趨勢、國內需求後，此次通盤檢討相關現有法規，過去以大腸桿菌群做為衛生指標，致病、非致病微生物均涵蓋其中。經參考國外做法，研擬改成監測可能致病的腸桿菌科，共計二十二屬、七十種微生物。

高怡婷指出，沙門氏菌、李斯特菌、金黃色葡萄球菌等可能引起食物中毒的病原菌，也擴增列入多種食品檢驗項目。

高怡婷說明，整體來說，草案最大的改變是以往抽驗食品都只抽查一件，但基於微生物具有分布不均的特性，因此未來衛生機關稽查時，採樣數將大幅增加，依品項不同，採樣件數也有所不同。舉例而言，乳及乳製品類、生鮮即食食品、包裝飲用水及飲料類、冷凍食品及冰類採樣五件，嬰兒配方食品類更是要採樣十件。

高怡婷強調，由於新制大幅調整採樣、管理方式，相關實驗室、資訊系統的介接及有關抽驗辦法均需配套調整，因此預定將緩衝至二○二○年元旦實施；屆時未符合相關標準的食品業者，可依照「食品安全衛生管理法」，處以三萬至三百萬元罰鍰。