《愛肝加油站》C肝治癒定期追蹤 理論上應無傳染力

2018-05-28

文／許金川

Q：我的男朋友今年32歲，有C型肝炎，我的父母對於他有C型肝炎這點很不放心，一直反對我們結婚。可是我男友在他得知有C型肝炎的時候，就接受6個月的干擾素治療，治療結束至今已經5年了，C肝病毒都維持在測不到的狀態。

請問以他這種情況，還有可能會將C肝病毒傳染給家人嗎？C肝病毒日後有可能會復發嗎？

A：不管是B型肝炎或C型肝炎，都是藉由血液及體液傳染的病毒，也就是當皮膚黏膜有破損，又接觸到含有C肝病毒的血液或體液，才可能會受到傳染，較常見於器械沒有消毒完全，或共用被C肝病毒污染的針具等情況。至於日常生活的肢體或皮膚接觸、同桌共食是不會傳染C肝病毒的。

您的男友曾接受干擾素治療半年，治療結束至今5年都測不到C肝病毒，這表示C型肝炎已經治癒，理論上幾乎不再具有傳染力，即使是男女間正常的性生活，也不用過於擔心。假如您仍有疑慮，可再視情況檢測C肝抗體及肝指數，以做監測。

此外，您的男友C肝治療成功已經5年，應該不太可能再復發了，可是因為C型肝炎病毒有6個亞型，有可能這一型治療成功了，但卻不小心又感染到另一型的C肝病毒，因此，仍要儘量避免皮膚黏膜損傷，也要持續保持定期追蹤。

由於目前C型肝炎仍未有疫苗，每個人都有被C肝病毒傳染的風險，特別是在民國81年以前出生者，當時未將C肝抗體列入輸血的篩檢項目，因此，很多C肝患者都是因為輸血而感染C肝病毒，所以如果家中有長輩不確定自身有無C型肝炎者，最好要做進一步肝炎篩檢，才不會已經感染C肝，仍不自知。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

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