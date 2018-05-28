中醫師這麼說 吃冰涼快 不利健康

2018-05-28

文／顏顗

炎熱的夏日，被太陽曬到張不開的眼睛、乾燥的喉嚨，心中巴不得趕快吃口冰！但是為什麼中醫師不讓我吃冰？

我們的體溫攝氏37℃，腸胃在這個溫度下達到最好的效率，所以當我們吃冰飲時，就是為我們的腸胃進行冰敷，低溫使胃腸道的血管收縮、血液循環變差，製造消化液的供給變少、代謝廢物變差、製造出來的養分無法送達身體各處，久而久之腸胃功能開始混亂，食物消化不完全、消化液分泌不足，好菌活不下去、壞菌滋生，代謝廢物堆積、有益營養無法送到該去的地方，健康就開始出現問題，從一開始胃腸脹氣、便秘，進一步變成皮膚癢、嘴巴破、疲倦、精神差、身體痠疼。所以說中醫師真的不是危言聳聽，常常吃冰飲真的不是明智之舉。

《素問．經脈別論篇》：「飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱，水精四布，五經并行。」在正常的情況下，我們喝進身體的水由消化系統（脾胃）進行處理，而脾胃需要溫度來對水氣作用，所以當脾胃被冰敷過，陽氣受損，喝進的水氣無法完全被身體使用，於是留下了所謂的濕氣，這些濕氣，在身體裡面到處流竄，開始對健康造成影響與破壞。

照這樣說來，我們是不是一輩子都沒機會吃冰了？有一個簡單的食療可以讓我們更有本錢可以「小酌」一下冰品。可以在市場或超市買老薑，將它切片，加水煮成薑湯，就是簡易的抗寒濕拯救冰敷腸胃的利器！

薑本身就是暖胃去濕的食物，但加入皮煮成的薑湯才能有效的幫助身體排出水氣。當吃冰後，感到頭痛、鼻水變多、脖子緊了、身體發冷，都可以趕快煮一碗帶皮的薑湯應急，大部分不要太嚴重的症狀都可立刻改善。

冷底的民眾也可以每週喝一碗帶皮薑湯，幫身體打打底子，增加吃冰的本錢，不過，最好還是不要常吃冰品比較好。

（作者為慈和中醫診所院長）