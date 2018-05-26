這才是長輩文！自傳書比賽 王鳳蓮奪冠

2018-05-26

〔記者楊綿傑／台北報導〕高齡人生，可以帶給我們什麼樣的啟示？

由台灣高齡化政策暨產業發展協會舉辦的「從前從前精采人生獎」，吸引超過600位高齡長輩撰寫屬於自己的「從前從前」自傳書，有的長輩文采不凡、有的擅長繪圖、使用照片或素材裝飾，充滿創意。

「從前從前精采人生獎」第一名由64歲的王鳳蓮獲得，她是聽障人士，作品圖文並茂，不僅以工整字體詳細描述自己的人生，還搭配許多手繪插圖及裝飾素材，被評為「看到第一眼就認為會得第一的作品」，昨天她獲得的獎勵為自傳將拍成電影。

王鳳蓮回憶，因為聽障的關係，從小就受到歧視，有些人認為幹嘛跟她講話「反正她也沒在聽」，求學時也曾因沒聽到老師問話而被丟粉筆，這些都加深了自卑心態。

不過，身體的缺陷在真愛面前，顯得微不足道。王鳳蓮說，當年她問老公︰「我有這樣的缺陷，你願意跟我結婚嗎？」老公毫不考慮地答應，她非常感動。昨頒獎典禮，王鳳蓮的丈夫還特別準備一束鮮花，帶著孫女前來獻花，恩愛之情羨煞旁人。

王鳳蓮從不放棄任何學習機會，熱愛繪畫，心中遺憾是沒有機會唸大學，但嫁入夫家後，透過生活中的學習，終於慢慢跳脫聽障的自卑，感受到人生的美好。

第二名由73歲的林平滿女士獲得，她年輕時因工作走遍許多國家，她沒有汽車駕照，卻為了換個方式暢遊世界，考了國際遊艇執照。她表示，寫自傳才領悟到原來自己人生這麼美好，決定雖年老仍要邁步走出去。

至於第三名由87歲朱希平女士獲得，她65歲的女兒閻立文也參賽，且一起入圍最後21名的決選，傳為美談。母女倆不但一起寫自傳，一起唱歌、跳舞，也常常一起做公益，實現了「快樂共老」的美好願景，而非老人照顧老人的長照負擔。