攝護腺肥大積尿 差點尿毒症上身

2018-05-25

記者蔡淑媛／台中報導

68歲的陳先生攝護腺肥大，長期解尿困難，吃藥效果有限又羞於啟齒，去年底腹脹、發高燒就醫，膀胱竟積尿有2000CC如足球大，並造成腎水腫、腎衰竭，差點要洗腎、險引發尿毒症，緊急接受雷射攝護腺刮除手術，才順利排尿保命。

膀胱積尿如足球大

陳先生60歲後就開始出現排尿不順，滴滴答答又解不乾淨，罹患攝護腺肥大，吃藥並未明顯改善，白天工作憋尿，晚上解尿超過20分鐘，但他覺得能尿就好而未就醫；肚子一天天大，還以為是變胖，等到腹脹、發高燒掛急診，發現已嚴重膀胱積尿、腎水腫。

台中榮總泌尿科醫師陳正哲指出，陳先生嚴重攝護腺肥大，已突出到膀胱裡，阻塞輸尿管，到院時積了2000CC尿液，且逆流到腎臟造成腎水腫，急性腎衰竭，腎功能只剩50%，用導尿管排出膀胱積尿，腎水腫仍未改善，但再惡化就要洗腎。

醫師緊急為陳先生做雷射攝護腺刮除術，將肥大的攝護腺刮除，暢通尿道，並設置膀胱瘻管加速引流尿液，順利排出積尿，避免腎臟惡化，不過腎臟已經損壞不可逆，術後也難以回復，提醒他要多喝水，幫助排毒。

陳正哲說，男性荷爾蒙分泌會促進攝護腺增生，隨年紀增長或代謝疾病、飲食等問題，攝護腺肥大發生率愈高，症狀包括頻尿、急尿、夜間需起床小便、排尿變慢、排尿中斷、排尿用力、解尿不乾淨，如果有其中2項就應就醫。

泌尿科主任裘坤元說，攝護腺肥大症狀有8成患者服藥能達到緩解，但如果治療效果不佳、引起膀胱結石、反覆性泌尿道發炎、腎衰竭或反覆尿滯留而需要放置導尿管，就要評估手術治療，千萬不要逃避治療。