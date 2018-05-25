一吃就飽想吐 17歲高中生罹胃癌

2018-05-25

記者林惠琴／台北報導

一名正值花樣年華、年僅約17歲的高中生，平時飲食正常、沒有危險因子，但有胃痛問題，吃東西很快飽足，並且有腹脹感、甚至想吐的感覺，經檢查竟然確診為胃癌。醫師提醒，若出現胃痛、腹脹持續2週以上仍不見改善，應進一步就醫，以免延誤治療。

胃痛、腹脹逾2週 應速就醫

根據2015年衛福部癌症登記年報顯示，胃癌發生率位居國人十大癌症第9名，一年新增個案為3849例，而胃癌死亡率更位居國人十大癌症第7名，一年造成2326人死亡。

台北榮總腫瘤醫學部主任趙毅表示，國內胃癌治療以手術切除腫瘤為主，但僅約3成患者可接受手術治療，且手術後5年內仍有4成患者會再復發或轉移，多數必須再接受化療，若是此類標準療程無效，恐就只剩下安寧治療或緩和性症狀治療的選項。

不過趙毅指出，今年已有免疫治療藥物在台通過核准用於晚期胃癌治療，約10.2%患者接受相關療程後，腫瘤縮小，存活率也增加，但也有1.5%會出現腹瀉、疲倦、食慾不振等副作用。

趙毅強調，胃癌多無明顯症狀，民眾經常與胃潰瘍、胃食道逆流等腸胃道疾病混淆，早期發現並不容易，因此不少患者確診時已是中、晚期，建議若有胃癌家族史或吸菸、喝酒習慣，應定期接受檢查，萬一有胃痛、腹脹持續2週以上仍不見改善，也要進一步就醫為宜，以利早期發現、早期治療。