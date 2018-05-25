男同學有大咪咪 遭另類校園霸凌

2018-05-25

文／廖漢聰

游泳課原本是大多數人所喜愛的課程，但對林小弟卻不是這樣。因為他有「男性女乳症」的困擾，從小就受到同學之間的言語、肢體與歧視等不友善對待，除了上游泳課時，同學們會指指點點，下課後，同學們對他還有肢體暴力。

長期班上的排擠及霸凌，加上老師冷漠無視他被欺負一事，造成他的心理壓力與陰影。等他考上大學後，他決定接受治療。

◎男性女乳症主要分生理性、病理性及藥物性等3種。

男性女乳症主要分3種

●「生理性男性女乳症」分為3個時期：新生兒期是出生一開始，受到母親的雌激素影響，但通常出生後3週左右就會消失；青春期則來自荷爾蒙變化，在發育穩定後就會自動消退；成年期因雄性荷爾蒙分泌下降，影響雄雌激素比例。

●「病理性男性女乳症」是腎上腺素、腦下垂腺或是肝硬化等疾病所引起。

●有些藥物例如利尿劑、抗生素、類固醇以及化療藥物等，會引發「藥物性的男性女乳症」。

不管是哪一種男性女乳症，都可能造成患者上游泳課的恐懼、同儕間嘲笑、穿著上困擾，以及沒有自信心等。

◎男性女乳症依照乳腺型、脂肪型及乳腺合併脂肪型等3種結構類型，並採用相對應的治療方式。

●「乳腺型」是因為乳腺過於發達，主要為移除多餘乳腺以及部分脂肪。

●如果脂肪過多囤積在胸部區塊，則為「脂肪型」，此情況會採取抽脂方式。

●「乳腺合併脂肪型」即為有多餘脂肪和發達的乳腺組織，綜合上述兩個方式進行手術治療。

就醫治療改善胸型外觀

雖然男性女乳症並非疾病，但如果跟林小弟一樣，因胸型外觀上的改變，長期遭受同學霸凌以及師長的冷漠態度，導致心理上受到極大壓力而影響到生活，建議可以尋求醫師的協助及諮詢，使用適合的治療方式來改善胸型外觀，讓自己不用再害怕別人的眼光，更有自信走向人群。（作者為林口長庚整形外科系主任）