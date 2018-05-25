腸道壞菌多 慢性疲勞易上身／逾8成上班族腸胃不適 43%屬「腸亂疲勞族」

2018-05-25

〔記者吳亮儀／台北報導〕腸道健康、菌相的平衡會影響身體健康已廣為周知，據調查，有四十三．三％的上班族同時受腸胃不適和慢性疲勞所苦。

台灣乳酸菌協會替一○六八名廿五至四十九歲上班族做採樣發現，八十二．五％受訪者表示腸胃不適，受便秘、消化不良、腸躁症等腸胃問題所擾。

而高達四十三．三％的受訪者屬於「腸亂疲勞族」，同時出現腸胃不適及慢性疲勞徵狀。此外，若比較腸胃不適與腸胃健康者的慢性疲勞佔比，前者較後者明顯多出廿九．四％，顯示腸胃若不好，慢性疲勞影響也會更加明顯。

便便難聞不成形 代表好菌不夠多

台灣乳酸菌協會榮譽理事蔡英傑表示，許多人認為疲勞只跟壓力與勞動有關，但其實腸道菌相若紊亂、長期處於失衡狀態，也可能引起身體不良連鎖反應，如慢性疲勞。

如何知道腸道菌相紊亂？蔡英傑說，最簡單的方式是看大便狀況，若有難聞氣味代表壞菌比例高，若不成形且黏液多，代表分解纖維的好菌不夠多。

腸道菌相被破壞 影響大腦與腸胃道

高雄榮總胃腸肝膽科醫師許秉毅說，大腦和腸道很像一條雙向高速公路，藉由神經、代謝、免疫介質等傳達訊息並維持平衡，而腸道菌相則是溝通過程中的關鍵角色；一旦腸道菌相遭破壞，就可能影響大腦與腸胃道。

許秉毅說，調查中可看出，每週排便不到四次的受訪者，有五十三．八％會是「腸亂疲勞族」，若每週排便不到一次，甚至超過七十五％屬於腸亂疲勞族。

蔡英傑表示，睡眠、飲食、壓力等，都可能導致腸道菌相失衡，壓力與睡眠習慣常難以在短時間內改善，飲食的選擇就顯得格外重要，日常餐食中可搭配優酪乳補充好菌，減少腸道不良物質及發炎的機率。