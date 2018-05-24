爭議十年 中科二林園區環評過了

2018-05-24

將以精密機械產業為主 估帶來2.5萬就業機會

〔記者楊綿傑、張聰秋、陳冠備／綜合報導〕爭議近十年的中科四期二林園區，昨天環評通過了！歷經環評有條件通過，接著開發許可又遭撤銷、進入二階環評，中科四期二林園區，昨於環評大會中釐清用水量及廢水回收再利用等疑慮後，終於獲得「通過」結論，將引進精密機械、生技等產業，估計可提供二萬五千個工作機會。

彰化縣政府建設處長劉玉平表示，該園區已轉型為以精密機械產業為主，彰化縣原本就是金屬加工和機械關鍵元件生產重鎮，資源可相互連結，發揮產業凝聚效應，耗水、耗電的半導體和晶圓代工產業已被排除在外，中科二林目前有十五家廠商核准設立，其中一家早在二○一二年全案尚未重啟二階環評之前就已進駐，至今仍在營運。

二○○八年提出的中科四期計畫，位於彰化縣二林鎮台糖蔗田農場，鄰近台七十六線、國道一號與西濱快速道路。當初預計引進精密機械、生技、半導體及光電等產業，包括友達、華邦等大廠都有投資意願，不過二○○九年初送至環評審查，產生許多環境及徵收爭議，當年十月有條件通過環評。

反對開發的居民之後提起訴訟，二○一○年時，在法院勸說之下雙方和解，也決定在二階環評結論完成前，中科不發包施工，也不核准新廠。二○一五年時完成二階範疇界定，去年起再進入初審程序，歷經兩次專案小組會議後，獲「建議通過」的結論，昨正式送環評大會審議。

轉型低用水、低放產業 環評過關關鍵

依照中科局規劃，二林園區將轉型引進精密機械為主之低用水、低放產業，排除原本規劃的光電類內容，用水用電量都大幅減少，並承諾明年底之後不再調用農水，所產生之廢水將全部再生利用等，估計將帶來大約二．五萬個工作機會。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英直言，懸宕十年的中科二林園區淪為「蚊子園區」機率頗大。施月英說，精密機械人才不在農村，不是政府開通了一條快速道路，園區就能蓬勃發展，況且，該處屬地層下陷與土壤液化區，是否適合發展精密機械產業有待觀察。

全案歷經兩個多小時討論，環評大會環委討論後決議全案通過，但要求應就園區內消防建置進行規劃，定期演練；也要求應確實設立環境保護監督小組，其中民間團體及當地居民代表不得少於三分之一。