未必有肝硬化…三酸甘油脂過高 也會得肝癌

2018-05-22

〔記者林惠琴／台北報導〕沒有Ｂ、Ｃ型肝炎或肝硬化，也不喝酒，但有脂肪肝、糖尿病、三酸甘油脂過高，仍有罹患肝癌風險！

國家衛生研究院人體生物資料庫「台灣肝癌網」與台大醫院、林口長庚醫院、台中榮總、高雄榮總、高雄長庚醫院合作，從二○○五年至二○一一年收集三八四三例肝癌患者生物樣本與臨床資料進行分析，約一成、四一一例無慢性病毒性肝炎感染卻仍罹患肝癌，以七十一歲以上占近四成、男性占近八成最多。

進一步挑選同樣年紀、性別，但有Ｂ、Ｃ肝的肝癌患者比較，探討四一一例無慢性病毒性肝炎感染卻仍罹患肝癌的患者罹癌風險因子，結果發現即使沒有慢性病毒性肝炎，仍有三個代謝性疾病的風險因子，包含脂肪肝、糖尿病史、三酸甘油脂過高（大於160 mg/dL）。

此外，沒有酒癮也沒有肝硬化的肝癌患者中，無慢性病毒性肝炎感染者的脂肪肝、糖尿病史、三酸甘油脂過高情形，高出有Ｂ、Ｃ肝者約一至三倍。

國衛院研究員級主治醫師黃秀芬指出，研究發現，沒有酒癮也沒有肝硬化的肝癌患者中，非酒精性脂肪肝患者十八．五％、糖尿病患者廿五．六％、三酸甘油脂過高廿四％有肝硬化，顯示癌化過程不一定發生肝硬化，恐難察覺罹癌。

長庚醫院肝臟研究中心主任葉昭廷說明，國內約六成民眾有脂肪肝，已達肝功能異常、年紀大等族群，要特別注意，可經飲食改善。

中華民國糖尿病學會秘書長林時逸強調，國內糖尿病患者約一百八十至二百廿萬人，血糖、糖化血色素控制不佳，併發症風險就會提高，應透過飲食、運動控制病況。

非慢性病毒性肝炎導致肝癌者漸增

衛福部統計，國人四十五歲以上高血脂約一、兩成，成大醫院心臟血管科主治醫師李貽恆提醒，三酸甘油脂過高可透過戒酒、減重改善，但數值太高則須藉藥物控制。

中研院院士陳培哲強調，因慢性病毒性肝炎引起的肝癌，每年減少五％至十％，可預見在Ｂ肝有疫苗、Ｃ肝可治癒下，未來非慢性病毒性肝炎引起的肝癌會逐漸增加。黃秀芬建議，應加強代謝性疾病的預防與治療，並須建立相關數據，以決定未來何種條件患者需要定期接受肝癌篩檢。