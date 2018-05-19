農運30年 農民職災確終於入保

2018-05-19

有農保者每月多繳14.4元 就醫有給付、喪葬津貼倍增

〔記者蘇芳禾、林惠琴／綜合報導〕立法院院會昨天三讀通過「農民健康保險條例部分條文修正案」，增訂試辦農民職業災害保險的法源依據，預計在十一月開始試辦，未來農保人每月多繳十四．四元，不僅職災有傷害給付、就醫津貼，身心障礙給付、喪葬津貼都增加。

30年前520農運 提農保、設農業部等7訴求

一九八八年的五二○農民運動，是戰後台灣最大規模的農民請願行動，提出全面辦理農民農眷保險、肥料自由買賣、增加稻米保證價格與收購面積、廢止農會總幹事遴選、廢止農田水利會會長遴選、成立農業部、農地自由買賣等七項訴求。

水利會將改制 農委會︰回應當年訴求

在農運屆滿三十年前，「農民健康保險條例」部分條文修正案三讀通過，農委會副主委陳吉仲表示，未來配合年金改革，還會推出農民退休制度，水利會將改制為公務機關某種程度回應當年訴求，未來也可望成立農業部。

修正條文明定，為保障農民職業安全及經濟補償，農業委員會得試行辦理農民職業災害保險（職災保險），以保障遭遇職業災害農民及其家屬生活。

職災保險的保險費，由被保險人負擔六十％，在直轄市，中央及直轄市各補助二十％；在地方，中央補助三十％，地方政府補助十％。

農委會說明，約近一一六．七萬農保人每月多繳新台幣十四．四元，可增加就醫給付，身心障礙給付增五成、喪葬津貼倍增，試辦三到五年期間先採自願性參加，若農保人全都投入，每年支出預計不超過一．五億元。農委會副主委陳吉仲表示，若順利修正通過，預計於十一月開辦。

身心障礙給付增5成 預計11月開辦

農委會輔導處副處長蘇夢蘭表示，將優先試辦「職業傷害」，初步規劃月投保金額為每月一萬○二○○元，與農保相同；過去每年都發生不少農民務農時中暑、熱衰竭等案例，以後農民若因為農務造成職業傷害、無法工作，可領取給付最多兩年，第一年每月可領取月投保金額的七成、七一四○元，第二年五成、五一○○元，未來還會考量依農民需求滾動檢討，按經營規模訂定不同月投保金額。另有就醫津貼參照勞保模式訂定。

農務受傷無法工作 可領投保7成金額

修正案也明定罰則，若以詐欺或其他不正當行為領取職災保險給付，除按其領取的保險給付或診療費用處以二倍罰鍰外，並應依民法請求損害賠償；涉及刑責者，移送司法機關。

此外，院會也三讀修正通過「老年農民福利津貼暫行條例第四條修正案」，放寬老農津貼排富標準，未來房屋、土地沒有增加的老農，將不受價值提升影響失去請領資格。