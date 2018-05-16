技轉解除海外限制 20%授權金免繳庫

2018-05-16

〔記者簡惠茹／台北報導〕技術轉移重大突破！科技部完成技轉相關修法，不但不再有海外限制，讓台灣技術可以順利前進海外市場；授權金也不再一定要繳回國庫二十％，鼓勵留用再做研究。技轉人員除了能獲得技轉收入，行政責任也免除，不用擔心市場價格變化被質疑低價賤賣技術。

鼓勵更多學研機構投入技轉

科技部指出，去年科技部補助各大學研究的技轉計畫收入為三．二億元，其中技轉主要領域為工程和生醫，台灣在美國獲准的專利數量穩定維持排名第五。但是舊的法規對於技術轉移有許多限制，科技部甫完成「科技研究發展成果歸屬及運用辦法」修法，希望鼓勵更多學研機構投入技轉。

科技部表示，原法規規定，科研成果必須優先在國內製造、使用，除非國內沒有願意承接或承接能力的公司，才能授權海外公司，此舉造成台灣技術進軍海外發展受限，因此修法刪除這項限制，鼓勵科研成果積極進軍全球市場、強化國際鏈結。

此外，原本學校收到的技轉授權金還要上繳國庫二十％，修法也予取消，開放學研機構可留用技轉上繳國庫的收入，讓授權金可再回流學校進行下一步的研究，進而循環投入推廣科研成果。

科技部指出，學校在技術轉移時，往往面臨如何訂價問題，有時訂價後又經過市場波動，價格提高時，就要背負「低價賤賣」技術的罵名，甚至有瀆職疑慮，修法後只要程序公開、無違法情事，將免除技轉人員承擔行政責任。

免除行政責任 獎勵技轉人員

新法也規範學研機構應將一定比例的成果收入分配給技轉有功人員，鼓勵發揮專業，創造出科研成果商業化的最大價值。

科技部長陳良基表示，透過修法希望激勵學研機構、技轉人員，鼓勵學研機構大步向前推動技轉，不須擔心究責而保守以對，積極催出科研成果。

已經完成二十多件技轉的交大電子工程學系教授黃經堯說，目前技轉如果是針對海外的公司，要寫長長的報告，先表明為什麼沒辦法在台灣使用，經過繁冗的程序，才有機會到海外使用，行政程序繁瑣又緩慢。修法後可望讓台灣技術前進海外加速，對於台灣技術的市場價值可望更提升。