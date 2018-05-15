全身起水泡 竟是類天皰瘡

2018-05-15

記者顏宏駿／彰化報導

彰化縣一名73歲的王姓老翁因全身起水泡掛急診，原以為是單純皮膚病，連續3次急診，且病況越來越嚴重，經轉診免疫風濕科，確診是自體免疫性疾病「類天皰瘡」，經過一週的住院治療，病況緩解，已康健出院。

衛福部彰化醫院一般外科醫師李忠懷表示，該名病患初期就診時，可說是「體無完膚」，他因已失智，無法詳述病因，全身到處起水泡，又以肚子、雙手及雙腳最為密集，就像全身被蓋滿50元硬幣大小的印記，不但又癢又痛，而且破了流膿，慢慢結痂，但沒多久又長出新的水泡，一直復發。

李忠懷說，病人總共掛3次急診，原以為是皮膚病，但病況一直沒有好轉，因此將他轉診到免疫風濕科做進一步檢查，確診為「類天皰瘡」，這種全身性的傷口最怕感染，若引發敗血症，甚至有生命危險。

彰化醫院免疫風濕科主任高堅凱表示，「類天皰瘡」是一種自體免疫性的疾病，體內不正常的抗體攻擊表皮與真皮之間的結構，導致皮膚解離產生水泡，在臨床上經常引發病患家屬對醫院或看護照顧不周或衛生條件差的質疑，其實是老人家抗體差，免疫系統出問題。治療的方式是服用類固醇，保持傷口乾燥，避免擴大感染。

要如何防範及控制「類天皰瘡」？高堅凱表示，壓力會造成免疫系統紊亂，若能作息正常，睡眠充足，生活愉快，減輕生活壓力，發病的機會自然減低；另一方面，運動可以增強免疫功能，定期而規律的運動，也會有幫助。