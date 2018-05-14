《愛肝加油站》C肝口服新藥夏奉寧 不會出現貧血副作用

2018-05-14

文／許金川

Q：我的母親是C型肝炎患者，也有肝硬化，由於擔心干擾素組合療法的副作用太大，一直不敢治療，好不容易終於等到C肝口服新藥，在醫師的建議下，她開始服用新藥夏奉寧，至今已服藥4週，這兩天媽媽常抱怨胸悶、疲倦且頭昏，回診抽血發現C肝病毒測不到了，肝指數也恢復正常，可是血色素卻掉到7.2，請問這是藥物的副作用嗎？我們還可以繼續用藥嗎？

A：C型肝炎的口服新藥，一般來說並不會發生太嚴重的副作用，針對夏奉寧（Harvoni）的副作用，比較常見疲倦、頭痛，此外也可能出現噁心、腹瀉及失眠等，但通常程度不會太嚴重，多半在服藥一個月後會逐漸緩解。

不過，夏奉寧並不會有貧血的副作用，因此，您母親在用藥4週後，血色素下降到7.2，應該是其他問題造成的。

臨床上，女性的血色素（Hb）正常值大約落在12-15之間，您的母親目前血色素只有7.2，最好先輸血，提升血色素，再接續查明可能的貧血原因。

由於她有肝硬化，容易併發食道或胃的靜脈曲張，一旦靜脈瘤的壓力太大，有可能破裂出血。

此外，如果本身有腸胃道潰瘍或痔瘡的病史，或者有服用消炎、止痛或阿斯匹靈等藥物，也可能造成腸胃道出血，甚至是胃癌或腸癌也會併發出血的情況，因此，可以先檢驗糞便有無潛血反應，並進一步安排胃鏡及腸鏡檢查，找出可能的出血病因，同時密切觀察血色素值是否有再下降。

理論上，夏奉寧是可繼續服用的，而且您媽媽在服藥4週後就測不到C肝病毒，這表示療效顯著，有所謂的快速病毒反應（RVR），是個好現象，應持續完成療程。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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