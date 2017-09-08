醫病》C肝第一型口服藥有致死例 醫師：失代償性肝硬化者禁用

2017-09-08 17:13

〔記者王俊忠／台南報導〕罹患C型肝炎的病人因為不會有症狀，也不會感到不適，被稱為無症狀的疾病。奇美醫院醫師表示，今年1月健保有條件給付全口服藥治療C肝基因第一型病毒，卻有患者服藥後死亡，研究發現死亡個案都有「失代償性肝硬化」情況，即肝硬化很嚴重，因此使用口服藥前要審慎評估。

C型肝炎是C肝病毒感染引起的疾病，傳染途徑主要為帶有病毒的血液透過皮膚或粘膜進入體內，與他人共用污染針具、注射器或接受污染的血液、血液製劑、使用滅菌不全的器械（具）都有可能感染。而與C肝感染者發生性行為、共用沾血的個人器具（如刮鬍刀、牙刷、指甲剪、刮痧板），或母子垂直感染都可能發生，但不會經由乳汁傳染C肝，目前也無有效的預防疫苗可用。

奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師馮意哲表示，從2014年以來，C型肝炎的治療已經從干擾素注射合併口服雷巴威靈（Ribavirin），進入到使用全口服抗C肝病毒藥物的新時代，新全口服藥最大好處，是治癒率大幅提升到9成以上，且副作用甚小，療程可縮短到12週～24週。

馮意哲提醒，新藥的使用必須優先確定C肝病毒的基因型來做正確選擇，目前健保已有條件給付C肝基因第一型的全口服藥，其他基因型的口服藥尚未納入給付。不過，因患有「失代償性肝硬化」的病友服用治療C肝基因第一型的全口服藥後，曾出現死亡案例，因此已禁止包括坦克干＋速威干、維建樂＋易奇瑞、賀肝樂這3種全口服抗C肝病毒藥，用在「失代償性肝硬化」患者身上，醫師處方藥物時需審慎評估，避免患者未蒙其利、先受其害。