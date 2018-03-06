C肝新藥健保名額擴大為1.6萬人 山地原鄉保障名額

2018-03-06 17:19

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署去年將昂貴的C肝口服新藥納入健保，療程只要12週，治癒比例高達99.2%，今年預算從原本的31.01億元提高至49.36億元，名額也從9929人增加至1萬6440人，並且會保障670人給山地原鄉的民眾，希望可以達到2025年C肝減半的目標。

林口長庚醫院副院長、治療肝病權威簡榮南表示，目前國內C肝患者粗估約50萬至55萬人，主要集中於高屏沿海，有些地區占比可達70%，也就是每10人有7人是C肝病患，而山地原鄉的罹病率又是一般地區的8至10倍，治療困難點在於山區交通不便。

健保署長李伯璋指出，某些山地原鄉因早期醫療資源不足，加上針具消毒不完全，以致於感染C肝的比率高於全國平均值，卻又受制於交通不便的客觀因素，完治率偏低，因此今年提撥670個健保給付C肝口服新藥保障名額，山地原鄉的病人可至當地衛生所等地接受療程。

去年成功治癒C肝的苗栗縣泰安鄉陳女士說，確診C肝後，接受傳統干擾素治療一年，但效果不彰，直到使用健保給付C肝口服新藥後，只要吃3個月，也無副作用，就成功治癒了。

另一名居住於新北市金山李女士也說，因為自己愛漂亮、擔心副作用會影響面容，遲遲不敢打干擾素，直到去年服用健保給付C肝口服新藥，終於成功治療。

肝病防治學術基金會執行長楊培銘強調，過去干擾素副作用大，大約僅有10%至15%的C肝患者願意接受療程，但C肝口服新藥解決副作用的問題，治癒率又達到99.2%，提升病人治療意願。

簡榮南指出，目前國內C肝患者尚有一半不知道染病，因此要加強篩檢、找出病人，強調若不治療，約20年後會惡化成肝硬化、30年後罹患肝癌。

簡榮南也說明，現健保給付C肝口服新藥優先提供給肝纖維化第3期以上的患者，但未來規劃放寬為第2期以上病人也能適用。

根據健保署資料，已給付的C肝口服新藥包含治療第一型的「坦克干（Daklinza）、速威干（Sunvepra）」、「維建樂（Viekirax）、易奇瑞（Exviera）」、「賀肝樂（Zepatier）」，以及治療第二型的「索華迪（Sovaldi）」，還有適用於感染第一型病毒、卻有肝功能代償不全肝硬化患者使用的新藥「夏奉寧（Harvoni）」；今年1萬6440個名額已使用4成，剩下9899個名額，有需要的患者儘速接受治療。