產科醫師荒 不少偏鄉都遇過

2018-03-11

記者劉禹慶、花孟璟、吳正庭／專題報導

台東出現產科醫師荒，澎湖、南花蓮、金門等偏鄉也都發生過類似狀況；澎湖有新生兒無人可接生，玉里、金門則有產科醫師因缺人而連續值班廿多天。

澎湖窘境與台東相近；原本有兩間婦產科診所及三總澎湖分院為產婦服務，但兩間診所醫師以年事漸高，陸續退出接生行列，二○一五年本島僅剩下三總澎湖分院一位接生醫師，偏偏三總為軍系醫院，醫師以支援調動為主，任期一年，銜接不上就出現空窗期，許多孕婦根本不敢在當地產子。

衛生局長陳淑娟上任後，積極補足婦產科及小兒科醫師，目前三總澎湖分院有三位婦產科醫師，新任院長張芳維也是婦產科醫師，已解燃眉之急，目前最需要的是新生兒專科醫師。

花蓮人口主要聚集北花蓮五鄉鎮，婦產科醫師也大多在北花蓮。而位於花東縱谷中間的玉里鎮，距離台東市、花蓮市都有九十公里，包括南花蓮及北台東六個鄉鎮將近七萬人，都跑到玉里看醫生。但二○一二年婦產科醫師只剩一人，只好連續值班廿二天，以免小寶寶落地沒人管。

台北榮總玉里分院趕緊增補醫師，目前玉榮共有三名專職婦產科醫生，鄭吟豪、張伊兩人住在玉里輪班，家住花蓮市的婦產科主任詹文宗「有排班就會在」，另台北榮總台東分院的蕭詠嫻醫師每週支援。「一年三百六十五天，每天都會有婦產科醫師值班，」該分院秘書孫開平說：「不會再讓病人找不到醫師。」

金門方面，衛福部金門醫院有六名婦產科醫師，民間也有一間婦產科開業醫師，以醫師的數量來看，呵護全縣約兩萬名生育年齡的婦女是足夠的。但金門縣衛生局長王漢志坦言，金門醫院六名婦產科醫師中，兩人專長是生殖醫學、一人是癌症，這也是為什麼去年獲得衛福部頒發「資深典範獎」的金門醫院婦產科主任陳根雄，二○一一年一人診護全縣婦女的生育問題，曾經一個月有二十多天都睡在醫院裡。

離島當務之急 縮短後送時間

「婦產科手術經常面臨生死交關，縮短後送台灣本島時間才是當務之急。」每年接生約四百位新生兒的陳根雄則提及，金門產婦狀況不佳或有重症需求，還是要後送台灣本島，如果遇到濃霧或天候不佳，「根本送不出去」。二○一一年大年初三，一名產婦發生致死率高達八成的羊水栓塞，陳根雄和醫療團隊保住了胎兒，卻未能保住產婦，至今耿耿於懷。

陳根雄說，從申請醫療後送，到直升機將患者載到本島約需六個小時，對產後大出血的產婦而言，太久了。

王漢志表示，預計五月就有醫療專機進駐金門，來回台、金之間二至三小時，後送的時間大幅縮短，可望降低病症惡化風險。