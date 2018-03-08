赤腳田間玩耍 鉤蟲入侵 害童貧血

2018-03-08

記者張聰秋／彰化報導

彰化縣一位5歲男童因小腿及上臂無故瘀青，父母帶他就醫檢查，竟然發現是鉤蟲造成！

彰化基督教醫院兒童血液腫瘤科主任王士忠說，這名男童常在自家附近的農田赤腳玩耍，也常跟父母到野外露營，懷疑是泥土中的鉤蟲幼蟲刺穿腳底皮膚，因而入侵體內。

王士忠表示，男童抽血檢驗報告出現嗜酸性白血球偏高，此情況通常是寄生蟲、過敏性疾病或血液腫瘤疾病造成。男童住院期間，沒有腸胃不適症狀，骨髓檢查也沒有異常，卻有貧血症狀，進一步檢查時，才發現男童的大腸與小腸連接處，竟寄生了10多條、每條長約1公分的鉤蟲成蟲。

手腳瘀青 腸道10多條成蟲

王士忠指出，鉤蟲幼蟲孵化後，喜歡群聚在1到2公分表淺的潮濕、疏鬆泥土裡，如果光腳接觸泥土，幼蟲就可能從皮膚穿刺入侵人體，然後沿著靜脈、肺、咽喉，經吞嚥進入小腸，吸附在小腸壁上吸收養分，並長成成蟲，甚至再次產卵，從感染到成蟲，交配後又產卵，大約需要2個月時間。

醫師提醒，幼童罹患寄生蟲疾病，可能會有不明原因肚子痛、臉色不好、手腳瘀青等症狀，不治療會有缺鐵性貧血、血便，嚴重者可能影響孩子的心智及身心發展，而一般寄生蟲疾病的治療方式就是投藥，正確用藥即可驅蟲成功。

醫師從男童的腸道取出蟲體，並投藥治療，男童服用3天藥物，再經血液及糞便檢查與門診追蹤，不再受到蟲害困擾，重新找回健康。