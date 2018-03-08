逾34萬國人罹青光眼 用藥控制眼壓 保視力

2018-03-08

記者林惠琴／台北報導

65歲的高先生約20年前確診青光眼，因為到外地拚事業，自行中斷治療2年，導致視力在7年內大幅下降，左眼視野只剩下約55%，右眼也有缺損，進而決定提早退休。

醫師提醒，雖然青光眼無法完全治癒，但使用藥物可延緩病情惡化，應積極治療，以免病情惡化！

台灣眼科教授醫學會常務理事、三軍總醫院青光眼科主任呂大文表示，根據衛福部統計，目前國內青光眼患者已超過34萬人，在2012年至2015年之間，平均每天增加近50人，預估2020年恐達到45萬人。

眼壓高傷神經 嚴重會失明

呂大文解釋，青光眼主要是因為眼球內的壓力過高，使得視神經損傷，導致視力減退，通常從視野兩旁開始，再逐漸變窄，甚至會失明；初期常見症狀包含眼睛紅腫、疼痛、視力下降、模糊，或是頭痛、噁心，因為不易分辨，多數患者往往不知道自己已罹病。

中華民國眼科醫學會理事長、台北榮總眼科部主任劉瑞玲指出，目前治療青光眼方式包含眼藥水與口服藥、雷射或手術，而國內青光眼患者不到1/3會持續治療1年，僅1/4會持續用藥2年。雖然青光眼無法完全治癒，但只要良好控制眼壓，即可維持視力品質、延緩病程。

呂大文強調，青光眼的好發族群包含眼壓較高、40歲以上、家人曾患有青光眼、近視600度以上、定時或長期使用類固醇、罹患糖尿病或高血壓、眼睛曾受傷等。

此外，有研究發現，長時間使用電腦會使眼壓增加、視野異常風險也提高。

玩3C半小時 宜休息10分鐘

呂大文建議，要預防青光眼，民眾使用3C產品每半小時最好休息10分鐘、不要熬夜，並且攝取維生素B、C、E等具抗氧化食物，40歲以上最好每年接受1次眼壓、眼底，甚至是視野檢查，尤其高危險族群更要提高警覺，以利及早發現、及早治療。