高齡產風險高 醫：「早」生貴子較好

2018-03-08

〔記者林惠琴、吳亮儀／台北報導〕高齡產婦逐年增加，生產風險高，也恐影響胎兒健康。國健署統計，產下早產兒、低體重兒中，產婦五十歲以上逾三成最高，缺陷兒或死產則是四十五至四十九歲最高。此外，高齡產婦也要考慮孩子的教養問題，還是「早」生貴子好。

健康風險外 還有教養問題

檢視行政院數據，國內生產婦女第一胎平均年齡從一九七五年的二十二．八八歲成長至二○一六年的三十．七四歲，晚育現象明顯。

根據國健署資料，二○一六年新生兒逾二十萬人，三十五歲以上生產五萬七一五一人。在活產兒五萬六二三八人方面，若依產婦年齡分析，五十歲以上、四十五至四十九歲懷孕者，早產比率分別達三十三．三三％、二十八．四三％。產下兩千五百公克以下的過輕兒也分別達到三十六．六七％、二十七．四八％。生下先天缺陷兒、死產，則以產婦四十五至四十九歲占一．六％、三．一％最高。

馬偕兒童醫院新生兒科主任張瑞幸表示，高齡產婦若懷雙胞胎、多胞胎，都會提高流產、胎兒發育不良風險，像是近期收治兩位五十歲上下、懷有雙胞胎的產婦，均雙雙早產，建議三十五歲前生育較佳。

台北長庚醫院婦產科系主任洪泰和也說，高齡產婦除了胎兒染色體異常機會增加外，發生懷孕併發症的風險也高一．五到兩倍。胎兒早產、生長遲緩，甚至胎死腹中或死產等整體風險，也約高兩倍。

國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫提醒，女性停經或卵巢衰竭後，子宮恐萎縮，必須先經荷爾蒙藥物調整三至六個月，才可能進行人工生殖，但通常整體生理狀況已老化，懷孕過程引起併發症風險很高。

賴宗炫也強調，不鼓勵高齡生子還有孩子教養問題；當孩子還在成長時，父母可能已七老八十無力教育、陪伴，對其未來影響甚鉅，千萬要三思。