震成危樓 花蓮舊遠百開拆

2018-03-05

〔記者王錦義／花蓮報導〕在花蓮市區屹立近三十年的舊遠東百貨大樓是許多花蓮人的回憶，這次因花蓮地震變成危樓，一樓柱子都爆裂露出鋼筋，引起當地居民恐慌要求立即拆除。業者昨天僱工開拆（下圖，記者王錦義攝），預計月底前拆除完畢。

位於花蓮市中心精華商圈的遠東百貨舊大樓在一九九一年二月開幕，是花蓮唯一的大百貨公司，九二一地震後曾傳結構不穩問題，大樓後方還施作鋼樑補強結構。二○○九年十月，遠百遷往目前和平路新址，舊大樓就此閒置。

上月地震後，舊遠百一樓樑柱水泥爆開，由於規模五以上的餘震不斷，附近居民天天看裸露鋼筋及掉落水泥塊，擔心受怕、掛出白布條抗議，要求遠東集團立刻拆除。花蓮縣政府會同結構技師查估後認為，舊遠百「補強也無法改善」，貼上「危樓」紅單，發文業者儘速拆除。

遠東集團董事長徐旭東在二二八當天，與土木技師到花蓮研究拆除計畫，當時徐強調，未來原地重建的大樓將會成為花蓮縣建築好榜樣。

多輛怪手、重機具昨終於進駐展開拆除作業。負責的台北寬聯營造表示，拆除工法是由上而下，先在樓中央打穿二個深井的工作面，再將頂樓逐樓拆除的廢土石、混凝土塊往內深井滑落到一樓，砂石車再至一樓清運，拆除期間除管制明義街供大型機具使用外，不會影響中華路的交通進出。

花蓮縣長傅崐萁表示，花蓮十七棟紅單危樓已拆掉了十六棟，目前只剩下舊遠百大樓剛開拆，重建的工作將在這週展開，會以最快的效率，從救人、救災、復原到重建，讓所有鄉親得到平安的保障。傅崐萁也說，花蓮所有地景、地貌都已回復，歡迎大家來花蓮旅遊，也盼中央提出有效方法跟對策來振興花蓮觀光。