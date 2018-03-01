突然失聲 竟罹肺腺癌

2018-03-01

記者劉濱銓／南投報導

70歲的葉姓男子日前起床突然聲音沙啞「失聲」，就醫檢查後竟然發現是肺腺癌。因肺部腫瘤壓迫喉返神經，以致他聲音沙啞，因此先採取「聲帶自體脂肪注射」治療方法，讓他可以正常講話，並積極治療肺腺癌。

葉姓患者的兒子表示，父親年輕時是老菸槍，後來戒菸成功，不過仍長期咳嗽，近期嗆咳頻繁，原以為是中風後遺症，沒想到竟是肺腺癌。

衛福部南投醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬說明，葉姓患者就醫時，先用內視鏡為他進行檢查，發現他的聲帶麻痺，頸部觸診則有腫塊，才轉介胸腔內科檢查。

吳昭寬表示，由於慢性聲音沙啞有時不見得是聲帶結節或聲帶萎縮，聲帶麻痺還須考量肺部、喉部或腦部是否有問題。因患者反覆嗆咳，容易造成吸入性肺炎，在與家屬、胸腔科討論後，決定先以聲帶自體脂肪注射改善，再進行化療。

胸腔內科醫師王耀麟表示，患者經淋巴結切片後確診為肺腺癌。

因早期肺癌幾乎沒有症狀，不少患者常會因喉部腫塊、聲音沙啞先到耳鼻喉科求診，或因骨頭疼痛去骨科就診，甚至出現類似失智狀況或單側肢體無力，先到神經內科就醫，最後才確診肺癌。原來是癌細胞轉移至骨頭或腦部，患者出現不適症狀就醫後，才由其他科醫師鑑別診斷，轉介到胸腔科才釐清病因。

他也呼籲肺癌患者千萬別輕易放棄，像葉姓患者在使用健保給付標靶藥物，整體症狀改善，生活品質提升，不僅省下高額醫療費用，也提升治療成效。