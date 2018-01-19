咳嗽3月好不了 原來是肺腺癌

2018-01-19

記者陳建志／台中報導

65歲的劉姓婦人生活單純，菸酒不沾，很少就醫，但日前卻連續咳嗽3個月，雖前往診所拿藥還是好不了，家屬覺得有異，帶她到醫院檢查。胸部X光檢查發現，右上肺有約2.5公分的陰影，進一步接受電腦斷層切片，確診為肺腺癌第4期，並已移轉到骨頭，所幸經過半年標靶藥物治療，腫瘤已縮小獲控制。

標靶治療 腫瘤縮小獲控制

亞大醫院胸腔內科主治醫師戴芳銓表示，因患者的腫瘤位置在肺葉周邊，無法以傳統的支氣管鏡檢查，或以胸部超音波切片取得合適的檢體，經與放射科醫師討論後，決定以「電腦斷層導引切片法」取得檢體，確診為肺腺癌，並有多處骨頭轉移，經標靶藥物治療半年後，腫瘤已縮小獲控制。

65歲以上 宜每年胸部X光檢查

放射科主治醫師許正男表示，肺部感染和肺癌有時在影像上很相似，因此組織切片對於診斷肺癌很重要，目前診斷工具依位置不同，可分為「支氣管鏡」、「支氣管超音波」和「電腦斷層導引切片法」3種。

許正男表示，對於生長在肺部周邊的腫瘤，電腦斷層導引切片扮演重要角色，診斷率超過9成，且只需局部麻醉，常見的併發症，包括：氣胸、肺部出血及咳血，不過絕大部分都是少量且會自行吸收，重大併發症的發生率低於5%。

戴芳銓提醒，肺癌近年來發生率增高，因早期無症狀，常會錯過黃金治療期，建議65歲以上成人，最好每年接受一次胸部X光檢查，若有抽菸、家族史，更建議接受低劑量電腦斷層篩檢，若長期咳嗽超過8週、體重異常減輕，以及咳血，最好就醫檢查確認病因，才能早期發現早期治療。