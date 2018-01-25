醫估活3年半… 堅強女抗肺腺癌逾15年

2018-01-25

記者張軒哲／台中報導

罹癌從未掉過一滴淚！54歲張姓婦人15年前罹患第一期肺腺癌，經手術切除後5年突發生癲癇倒地送醫，才發現癌細胞轉移至大腦，之後經歷開顱手術、放療、化療及口服標靶藥物滿3年後停藥。昨天她分享個人抗癌歷程，希望能鼓勵更多癌友勇敢正面抗癌。

在苗栗縣擔任行政人員的張婦說，在2002年參加員工健檢照肺部X光時，發現左肺下葉有異樣，後來確診為惡性腫瘤，切除20%的左肺，醫師當時告訴她最多只剩3年半生命，但手術切除後她到處爬山健走，也受洗成為基督徒。

2007年她突然癲癇發作，就醫發現癌細胞轉移到右腦，她開顱切除腫瘤後，再進行33次的放射治療與4次系統性化療；隔年初檢查確認仍有癌細胞，再次進行4個療程的第二線化療。

從2002年發現肺腺癌後至今邁入第16年，現在她沒有吃任何癌症藥物，生活規律、少吃肉、不挑食，還參加古道之旅爬山、賞美景，朋友看到她直誇「氣色比以前更好」，生活多彩多姿。

光田醫院癌症中心主任郭集慶指出，肺腺癌腦轉移後服用標靶藥物存活率2年約50%，張婦是院內第一個肺腺癌腦轉移後停用標靶藥的病人。

郭集慶表示，醫學研究，標靶藥物能抑制腫瘤生長與擴散，目前醫學上並沒有說明標靶藥物（表皮生長因子接受器─酪胺酸激酶抑制劑）服用時間，醫界普遍的共識是，標靶治療的患者可能需要終身服藥，因憂心停藥會復發。但長期服用後，肺腺癌細胞也可能產生抗藥性，謹慎決定停止標靶藥物的時間點非常重要。

郭集慶強調，張婦停藥是經過醫師評估與討論後的結果，才能有非常好的預後，並非人人適用，病友切勿自行停藥，務必遵守醫囑。

張婦說，癌友們要正向思考，千萬不要聽信偏方，周邊的親朋好友也絕對不要說負面的話，打擊病人信心。