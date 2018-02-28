反亞泥續採礦 花蓮原民部落今放狼煙

2018-02-28

〔記者王錦義、林菁樺、黃佩君／綜合報導〕原民部落在228當天串聯施放狼煙行動至今已10年，花蓮縣「反亞泥，還我傳統領域自救會」今年首度響應，要求亞洲水泥應立即停止炸山取礦，並踐行「原住民族基本法第21條」，與部落對談。亞洲水泥公司昨以新聞稿回應，願與當地玻士岸部落進行諮商程序。

總統蔡英文去年底主持原轉會後，就建議政府、亞泥與部落進行三方會談。對於亞泥昨表達意願，經濟部表示樂觀其成，盼凝聚高度共識後，力拚上半年內召開首次的第三方會議。

亞泥願協商 經部盼上半年開會

礦業法修法列為立院本會期優先法案，但在此之前，亞泥新城山礦場已取得20年展限，外界質疑亞泥礦場將不適用展限環評及新法規定之原民諮商同意權，引發爭議。

新版礦業法納入礦業用地面積若大於2公頃的礦場、或最近5年內年平均生產量大於5萬公噸以上的大型礦場，須在修法通過後3年內補做環評，因此包括亞泥在內的6大礦場，都須補做環評。至於是否需進行原民諮商同意權？蔡總統去年底曾建議政府、亞泥與部落進行三方會談。亞泥昨表達願意落實原基法精神，與當地部落族人討論，負責部落會議的主管機關為原民會。

亞泥說，若玻士岸部落族人認為安全措施有需要更完善之處，歡迎族人會談中提出，一同討論。