育兒津貼 政院擬擴大發放

2018-02-28

盼總生育率提高到一．四

〔記者李欣芳、林惠琴、林曉雲／台北報導〕鑑於台灣少子化問題日益嚴重，行政院將提出少子化對策，行政院長賴清德在對立法院的口頭施政方針報告中首度證實，政府將提出新的幼兒照顧津貼獎勵生育，其中可望對零至二歲幼童擴大發放每月二千五百元津貼，另在一○九年前，也將增設一千二百餘班公立及非營利幼兒園，希望二○三○年能將總生育率提高到一．四人。

儘管賴揆昨未能在立法院上台進行正式施政方針報告，不過，在其原訂發表的報告中指出，高齡化、少子女化及低生育率等，已對國家發展造成不利影響，因此政府將提出完整的育人、攬才及移民政策，從根本解決問題。

幼兒園增一千二百餘班

賴揆說，育人方面，為達總生育率提高到一．四人的目標，政府除將提出新的幼兒照顧津貼以獎勵生育，也將加速教保公共化，預定在一○九年前增設一千二百餘班公立及非營利幼兒園，並將透過政策引導，讓私立幼兒園加入政府公共化政策等，以減輕家長托育負擔，提升入園率，同時改善私幼低薪問題，穩定服務品質。

目前全國發放的育兒津貼設有排富門檻，僅針對所得稅率在廿％以下發放，包括父母有一方未就業的家庭，每月二千五百元，中低收入戶則發給四千元至五千元。

衛福部昨指出，報院的育兒津貼擴大規劃主要有二案，一是不排富、全面發放，零至兩歲嬰幼兒約四十萬人，每年所需經費估計一百二十億，較現行六十億元倍增，因此須視國家財政評估實施；另一則是維持目前條件式門檻，但擬擴及由爺爺奶奶帶孩子的家庭，也將可獲補助。

針對擴增幼兒園，教育部表示，將以四年擴大推動教保公共化，預計公共化幼兒園比例提升至四成，全國預定增加一千二百四十七班。至於研擬提供二萬至七萬不等補助，讓私幼加入公共化的「私幼公共化」等做法，還在研議，賴院長預計三月再宣布。

幼教聯合總會總會長何明德表示，增加公共化幼兒園應以照顧弱勢為優先，發放幼兒照顧津貼，如果國家財政允許而要全面發放樂觀其成，但要實施私幼公共化則反對，因這個政策缺乏公平、合理及可行性，恐將破壞幼教市場的公平，呼籲審慎評估。

全教總︰津貼治標不治本

全教總理事長張旭政表示，以台灣目前狀況，每月二千五百元育兒津貼恐只能治標不能治本，無法讓擔心育兒費用高的夫妻提高生育意願，治本做法必須提高社會及職場對養兒的友善度，包括給薪育嬰假延長、對懷孕及育嬰父母職位的保障、廣設公立或非營利幼兒園，提供優質且收費低的幼托環境等，讓父母無後顧之憂，國家資源也才運用得宜。