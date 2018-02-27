糖雕師轉戰藝術麵包賽 鑲金戴銀／裴志偉擊敗15國好手 8公斤「盔甲勇士」拿下最高榮譽獎

2018-02-27

〔記者張軒哲／台中報導〕台中弘光科大餐旅管理系助理教授裴志偉，曾獲有世界廚藝界奧林匹克之稱的「ＩＫＡ廚藝大賽」糖雕藝術類「超級金牌獎」，本月三日至七日參加「德國斯圖加特國際餐飲展暨烹飪比賽」，轉戰藝術麵包類，又打敗世界十五國好手，兩件作品奪下一金一銀佳績。其中，重達八公斤、命名為「蛻變」的盔甲勇士奪金，獲大會頒發最高榮譽獎，高超烘焙技藝讓「台灣」揚名國際。

亞洲唯一選手、台灣第一人

此項比賽參加資格須是曾獲ＩＫＡ獎項的選手，裴志偉是亞洲唯一代表選手，更是台灣第一人，她決定挑戰自我，改為參加從未接觸過的藝術麵包類。她說：「決定報名參加後，就努力衝刺！」

裴志偉從報名到參賽，只有一個半月的時間準備，白天還有教學工作，只能利用夜間練習，平均每天只睡三小時。由於首次以麵粉創作，她扛兩大袋不同品牌麵粉，不斷控制溫度、濕度、烘焙及麵粉發酵時間，作品屢屢烤到焦裂，苦練到出國前一刻，雙手破皮，臉上佈滿痘痘。

每天睡3小時 雙手做到破皮

裴志偉說，在台灣將材料都準備好，運到德國現場組裝，每件作品要在兩個小時內完成，用盡雕塑的搓、黏、壓、畫、捲等技巧，創作了高六十五公分、重八公斤，命名為「蛻變」的盔甲勇士，奪得金牌；另一件高一百公分、重七公斤，命名為「重生」的貓頭鷹作品奪銀。

裴志偉指出，「蛻變」作品充滿東方元素，面容五官失敗三次，才做出栩栩如生的樣貌，光是一片盔甲鱗片，就要花一個小時製作。一位評審說，自己玩麵團玩了四十年，沒想到藝術麵包也能如此精緻。

「重生」因受濕度影響，過程中不斷傾塌，裴志偉到了最後一秒仍在組裝，最後只奪下銀牌，評審主席還不斷安慰她。裴志偉說，放棄很可惜，但已讓評審看見她的用心。

裴志偉回憶，首次挑戰藝術麵包創作，非常緊張，聽到評審說：「這個金牌是屬於妳，恭喜妳！」心情很激動，領獎後秀出國旗到作品前拍照，告訴全世界，「我來自台灣！」

她說，這次比賽也是為兩年後、二○二○年的「ＩＫＡ廚藝大賽」做暖身，是全新的學習。