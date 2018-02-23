走出家暴志願從警 盼助更多封閉少年

2018-02-23

〔記者李立法／屏東報導〕幼年生活在家暴陰影而且被迫轉學十多次的劉宇崴，在叛逆期遇上警界退休家暴官陳玫如，因愛與關懷，激勵劉宇崴走出封閉、奮發讀書考取警專。現已成為人民保母，劉宇崴希望自己的例子，能幫助更多迷途少年走回正軌。

今年二十三歲的劉宇崴，高中時期與陳玫如兒子同班，因連使用過的衛生紙都捨不得丟，引起陳玫如注意，透過兒子同學聚會時慢慢接觸宇崴，得知宇崴與原生家庭疏離，經常被迫轉學，童年在家暴陰影中度過，因阿公收留才獲得喘息。

從警職退休後擔任法院少輔志工的陳玫如，常邀請宇崴及班上同學到家中作客，讓宇崴逐漸願意與人互動，陳玫如也常找機會開導宇崴，放下對父母的怨懟。劉宇崴受到感化，以陳玫如為榜樣，努力讀書順利考取警專，前年畢業後，派任台北市中正一分局服務，實現當警察夢想。

如今劉宇崴返家修補親情

劉宇崴說，幼年時期充滿痛苦記憶，挨打受罰是家常便飯，連上廁所都被限制，經常大半夜偷溜到公園上廁所，他對家庭的恐懼，連睡覺都會作惡夢，但擔任警職後，他在阿公及玫如姨的鼓勵下，提起勇氣回家，探望久違的父母。

陳玫如說，宇崴願意回到視為畏途的原生家庭，與父母修補關係，難能可貴，他在親情缺憾下，還能保有上進心，努力追求人生目標，值得迷途知返的孩子借鏡。