管有違法嫌疑／教部若不處理 賀德芬︰就是失職

2018-02-23

〔記者吳柏軒、黃以敬／台北報導〕台大校長遴選爭議頻傳，陳維昭、孫震等台大前校長昨痛批教育部未核定管中閔人事案是「帶頭違法」、「校園民主的黑暗時刻」。這些發言卻引發台大校內不同看法，台大國發所教授劉靜怡則發文指出，「今天最好笑的來訊：當年在校園民主運動中傷害過很多人的校長，今天說總統傷害了很多人？可是，昨天幾乎同一群人不是才去要求總統恩賜校長職位？」

台大歷史系教授陳翠蓮則呼籲，請各位前校長稍安勿躁，也請校方不要技術性杯葛，儘速召開臨時校務會議，回歸真正的大學校園自治，由台大師生代表透過理性討論，針對校長遴選爭議進行適切處理，才能平息爭議。

對於部分挺管台大師生遊行，質疑教育部不核定校長遴選人事案是違反大學法而「卡管」，曾參與大學法修法，並曾出任台大第一屆校長遴選委員的台大退休教授賀德芬，前晚在媒體節目則公開指出，教育部是依大學法應善盡監督之責，依法去監督大學校長遴選，並不是政治黑手干預校園，而是教育部職責所在，唯有讓管中閔清清白白上任，才能順利推展校務。

就事論事 不能自律就要依法行政

賀德芬說，現在不是台大師生上街頭的時候，而應回到事實，就事論事，講道理。當年大家為什麼談台大自治？是因大家有自律能力，但如果連起碼的道德標準都要打折扣，就要依法行政，透過法律來規範；當初誰會想到蔡明興與管中閔是台灣大副董與獨董關係？這種關係不是師生關係，它甚至可能影響台大、影響高等教育的發展，茲事體大。

她認為，管中閔有違法嫌疑，教育部出面監督，不能說是黑手干涉，教育部如果放手不去處理，反而才是違憲、違法，是可以向監察院檢舉教育部失職。