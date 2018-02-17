紫南宮發狗年錢母 6萬人排7公里求財

2018-02-17

〔記者劉濱銓、張菁雅、葛祐豪／綜合報導〕狗年大年初一，民眾求財求好運！

南投縣竹山紫南宮新年發錢母，吸引六萬人到場，人龍長達七公里，廟方此次仍加發兩千個金雞蛋，內有最大獎、價值近萬元的兩錢金元寶，以及現金紅包等，最後由來自新北市的林姓女大生幸運中大獎，開心表示要帶去過香爐，祈求平安、財運旺。

紫南宮此次是繼元旦、元月廿一日後，今年最後一場大型錢母發放活動，早在小年夜前一天，就有民眾前來排隊，至除夕當天排隊人潮已超過兩千人，昨在隊伍的後半段，人龍則是排成六縱隊，場面驚人，錢母從上午九點發到十一點才結束。

搶到頭香的是排了四天的台北市吳姓民眾，已是第五年排領錢母，抽中的金雞蛋獎品則是金幣錢母，剛好與現場發送的銀幣錢母湊成一對。

女大生抱回萬元金元寶

抱回萬元金元寶的林姓女大生說，今年是第二年排錢母，趁除夕與阿姨一起來排隊，雖然無法跟家人圍爐，卻幸運獲得兩錢金元寶，真的超開心！

紫南宮主委莊秋安表示，今年加贈兩千個金雞蛋，內有一個兩錢金元寶、五個一錢金元寶，還有三百組狗年典藏金銀套幣，以及現金紅包，讓提早來排隊的信眾都能拿到獎品，其他信眾也都能獲得基本的銀幣錢母。

百貨福袋 4人抽中汽車

各地的福袋活動同樣旺旺旺，新光三越台北信義新天地A11在香堤廣場舉辦「好運旺旺驚喜抽」活動，台北的葉先生幸運抽中百萬名車大獎。

新光三越台中中港店今年共售出五百個福袋，業者從五百人中抽出十人進入第二輪，再從中抽出一位得主，可得到價值六十九萬九千元的汽車，住在台中市北屯區的張文忠成為幸運兒。

台中大遠百則推出兩千五百個福袋，最大獎是價值六十萬九千元的汽車，住在台中市大里區的江鳳如幸運中獎。

卅一歲台電男員工李斐迪幸運抽中高雄漢神巨蛋的福袋特獎：市價六十三．八萬元的汽車，抽中當時他愣了一下，拿出摸彩券仔細看了約十秒，主持人還以為沒人得獎，第二度喊號，差點要重抽。