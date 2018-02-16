大樂透1.6億獨得 68人獎百萬

〔記者李靚慧／台北報導〕好羨慕！台彩春節加碼活動昨起跑開獎，立即產生一位億元富翁、六十八位百萬富翁。
威力彩19摃 金額上看6.3億
昨大樂透頭獎一注獨得，可得獎金一．六億元，幸運得主在基隆市暖暖區源遠路一九二號「碇內彩券行」產生；加開的一百組「春節大紅包」，有六十八組單注中獎，每注可得百萬元獎金。已連十八摃的威力彩昨續摃，下期（二月十九日）頭獎累積金額上看六．三億元。
台彩春節加碼策略奏效，買氣大爆發，衝著連十八摃、頭彩獎金上看六億元的誘因，昨彩迷不但搶買威力彩，更再加碼三百五十元進行大樂透包牌，不少彩券行自下午起，就出現排隊人潮，彩券行老闆的手全沒停過，連上廁所的時間都沒有。
台北市飛來富和平東彩券行老闆蔡天富觀察，不少民眾偏好以集資的方式加碼投注，且很多人趕在年夜飯前，由家族成員共同集資包牌，不只加碼投注威力彩，連大樂透及刮刮樂都一起買，且大樂透「一次買六期」，讓彩券行除夕的業績較平日增加數倍。
除了頭獎上看六億元的威力彩外，大樂透自除夕起連續六天每日開獎，每期頭獎保證一億元；昨日除夕（二月十五日）及今日（二月十六日）還各加開十個號碼，只要對中其中六個號碼，就有機會獲得百萬獎金，共有四百個成為百萬富翁的機會。
台北市旺得福施公投注站老闆施竣耀說，台彩農曆年加碼活動開跑後，昨大樂透買氣是平日四至五倍之多。為了提高中獎率，許多彩迷用包牌方式投注，而且採取「七碼包牌」、「八碼包牌」的方式，一次買六天。施竣耀說，七碼包牌只要三百五十元，投報率最高，最受彩迷歡迎。
昨開出大樂透獎號為「七、二十一、二十二、三十七、四十一、四十八」，特別號十五；百萬大紅包獎號為「一、四、七、十七、十八、二十四、二十六、三十五、三十八、四十二」，只要對中任六個，有機會可得獎金一百萬元。
根據派彩結果，二月十五日大樂透加開的春節大紅包，在二一○組獎項中開出九十二組，總中獎注數為一二一注，其中六十八組為單注中獎、每注可得獎金一百萬元；二十組為二注均分，三組為三注均分，一組為四注均分。
今彩開出三注 各獲800萬元
昨開獎的今彩五三九，獎號為「二、五、十一、十八、二十八」，頭獎共有三注、每注可得獎金八百萬元，分別由台北市松山區延壽街八十一號的「旺的好投注站」、新北市土城區學府路一段二五八號的「穩穩賺電腦彩券行」及桃園市龍潭區龍潭里北龍路二十六號一樓「泳宏商行」開出。