下載台灣PayAPP 行動支付賑災

2018-02-13

為了協助花蓮地震重建，衛福部日前成立賑災專戶，截至2月11日，共收到捐款8553萬餘元。而除了原本的臨櫃匯款、郵政劃撥等捐款方式，昨日宣布與台灣Pay合作，提供行動支付管道。

衛福部社會救助及社工司長李美珍表示，只要下載「台灣Pay APP」，掃描「衛生福利部賑災專戶－0206花蓮震災」QR Code，再輸入金額，即可完成轉帳捐款，不需手續費。需要收據者，可至台灣Pay網站填寫表格，連同「交易結果成功畫面」，傳真至衛福部（02-85906065）。（記者林惠琴）