82.9%民眾肯定救災 73.4%滿意蔡總統

2018-02-13

〔記者曾韋禎／台北報導〕花蓮強震已結束搜救，進入拆除作業。根據台灣世代智庫最新民調顯示，高達八十二．九％民眾滿意政府的救災表現，七十三．四％滿意蔡英文總統。中興大學國際政治所教授陳牧民認為，這顯示蔡的救災表現已突破傳統的意識形態框架。

台灣世代智庫昨公布「花蓮震災政府表現滿意度」民調。就政府應變速度，有八十．三％認為快速，八十二．九％滿意政府此次的救災表現。對蔡英文的表現，有七十三．四％滿意，十七．一％不滿。

75.8％認為日本最關懷台灣

在不提示選項下，詢問哪個國家表達對台灣最多的支持與關懷，有七十五．八％認為是日本，僅一．八％回答中國。陳牧民分析，此顯示蔡政府過去兩年爭取國際支持是成功的，呈現一種台日同在的新趨勢。

小英支持度逾57％

就整體而言，蔡英文的支持度達五十七．二％，不支持度為三十二．七％；滿意度則達五十一．二％，稍高於不滿意度的三十九．七％，回升到五成以上。

土木技師公會肯定政府

台灣省土木技師公會理事賴建宏表示，政府表現受到高度肯定，與他們在現場的感受一致。

這份民調是台灣世代智庫委託大社會調查中心在二月九、十日對全國民眾進行隨機電訪，完成一○七六份有效訪問，在九十五％的信心水準下，抽樣誤差為正負二．九九％。