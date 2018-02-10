救災現場 暖食一條街

2018-02-10

〔記者張議晨／花蓮報導〕二○六花蓮大地震發生後，愛心援助陸續湧入災區，不僅宗教團體全天候供應熱食，還有外縣市民眾駕車到場烹煮美食，入夜後的進豐街、帝君廟前，更成了「暖食一條街」，駕著胖卡餐車到場烹煮熱食的陳雅玲說，「我們雖然不會救災，但至少會煮飯，希望盡自己一份力」。

另外，日本前議員、「MR.拉麵」社長野崎孝男，曾在兩年前台南強震趕赴災區煮咖哩給救災人員吃，昨也帶著多位員工到災區煮拉麵給辛苦的救難人員享用，他強調「不會忘懷台灣人的恩惠！」