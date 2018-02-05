《愛肝加油站》胃腸道基質瘤 大於2公分都應切除

2018-02-05

文／許金川

Q：我最近做了健康檢查，無意間發現肝臟有一顆將近2公分大的腫瘤，做了電腦斷層確定是肝臟血管瘤，可是卻意外發現十二指腸也有一顆腫瘤不確定什麼性質。

醫師安排我做了內視鏡超音波，檢查結果為十二指腸的胃腸道基質瘤2.1公分，目前安排手術切除。

可是我一點症狀都沒有，真的有需要動手術嗎？為什麼我的生活作息都很正常，卻會發生這種情況呢？

A：近年來健康檢查越來越普及，也越來越多民眾因為健檢接受胃鏡檢查及其他影像檢查，有人因此無意間發現所謂的胃腸道黏膜下腫瘤，其中又以胃腸道的基質瘤最為常見，大概佔了5-6成，由於胃腸道基質瘤幾乎都沒有症狀，即使有症狀也很輕微，患者大多數是不會有感覺的，一般都是胃鏡檢查或其他原因做電腦斷層才無意間發現。

臨床上，一旦發現有胃黏膜下腫瘤，通常需要安排內視鏡超音波進一步檢查，詳細評估腫瘤的型態、大小、性質等。

基本上，此類型的腫瘤好發於40歲以上族群，以50-70歲為發生的高峰年齡，男女比例差不多。對於胃腸道基質瘤的治療，依據腫瘤的部位及大小會有不同，您的腫瘤2.1公分且位於十二指腸，由於轉移的風險較高，最好還是要完整切除腫瘤較為放心。

至於為何會發生胃腸道基質瘤，目前仍不是很清楚，不過，若一旦手術後病理報告確診為胃腸道基質瘤，往後一定要持續追蹤，每3個月的回診，每半年的影像檢查千萬不可輕忽。

此外，若腫瘤已有轉移或是屬於高復發風險族群，術後需輔以標靶藥物治療。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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