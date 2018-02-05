孕婦慎選營養品 1人吃2人補

2018-02-05

圖‧文／吳佩霖

準媽媽們無不希望寶寶能夠贏在起跑點上，發育得頭好壯壯，坊間流傳黃連解胎毒、珍珠粉可使寶貝皮膚白皙，多為沒有實證的說法，坊間琳瑯滿目的孕婦營養補充品，到底要怎麼吃呢？以下就常見的品項來說明。

◎葉酸（folic acid）：

葉酸為胎兒形成初期重要的營養素，若缺乏恐會造成神經管缺損，因此若有懷孕打算的婦女，可在孕前就開始每日補充400-800mcg的葉酸。

◎綜合維他命：

綜合維他命的主要成分為維生素B群，增加體力，一顆可包含所需的營養，但通常也含有葉酸成分，若有額外服用，需注意是否過量。另外，孕婦維他命與一般最大的不同，在於所含有的鐵質較高，可改善孕婦本身貧血的問題、以及幫助胎兒造血系統的發育，建議每日補充15mg、懷孕第三期更應提高至每日45mg；但服用鐵劑可能有噁心感或便秘的副作用，需特別留意。

◎鈣質（calcium）：

鈣質為骨骼形成、肌肉生長所需，建議自懷孕20週起，每日攝取1500-2000mg的元素鈣。針對有妊娠高血壓或子癲前症風險的孕婦，更已證實鈣質可預防這些疾病發生。

◎DHA：

DHA是一種omega-3不飽和脂肪酸，為胎兒視網膜和中樞神經系統發育所需物質，建議可從懷孕第3期開始補充，每日劑量為650-1400mg。

DHA分為動物性與植物性，前者多由深海魚類萃取，購買時需注意其來源，應選擇較少重金屬殘留的魚種，像是：鮭魚、沙丁魚；植物性雖無此問題，但通常DHA含量較低且價格較高。

◎卵磷脂（lecithin）：

卵磷脂可在許多飲食來源中取得，如：肝臟、蛋黃、大豆等，其主要成分之一：膽鹼（choline），對胎兒腦部認知發育極為重要，可在懷孕中期開始補充，產後若繼續服用，也可透過乳汁傳給新生兒。但哺乳期服用大劑量卵磷脂是否可緩解乳腺阻塞？此理論根據為卵磷脂可能減少乳汁的黏稠度，但目前尚無大規模試驗證實其有效性。

事實上，飲食營養均衡、保持心情愉快及睡眠充足，仍是孕期保養最基本也是最重要的，做到這3項再輔以營養補充品，才是孕期最正確的保健方式。

（作者為台南市立醫院藥劑科藥師）