這次寒害更猛 6成上將梨成空「苞」彈

2018-02-05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉上將梨正逢梨樹嫁接與開花期，寒流來襲，梨樹花苞不敵連日低溫及豪雨，嫁接好的梨穗遲未出現花苞，嫁接失敗，梨農心血幾乎泡湯。

梨農潘文德說，上波寒流，他的果園花苞五成受損，經再次嫁接，沒想到又有寒流來襲，這次概估六成受影響，「別人開心上山賞雪，我們的心則在淌血！」

三星鄉上將梨種植面積約四十二公頃，元旦前後，梨農陸續嫁接花苞；上波一月中旬寒流，梨花延遲生長或遭凍傷，梨農為減少損失而重新嫁接，希望能順利開花結果。種植兩公頃梨園的潘文德說，上將梨對溫度敏感，若氣溫降至十度以下，嫁接好的花苞就會受損，形同「空包彈」。

宜蘭縣府為果農爭取補助

他感慨，上將梨花苞仰賴日本進口，二次嫁接時已將庫存花苞全數用完，現在貿易商手邊也無庫存，即使有錢也買不到花苞。

種植約○．四公頃的梨農黃順徠，為降低寒害影響，近日在梨園焚燒粗糠，希望提高溫度為珍貴花苞保暖禦寒。黃順徠說，粗糠配合防風網，可提高梨園溫度一至三度，這是他想到的方法，也是首度嘗試，希望減少損失。不過，目前看來效果似乎有限，他的梨園也有半數花苞受損。

宜蘭縣政府表示，已請鄉鎮市公所統計災損狀況，待公所及農會完成回報，將彙整呈報農委會爭取災害補助，並儘速協助農友復耕。