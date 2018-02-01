「運輸界白狼」？ 立委爆中資入侵 資安「不安」

2018-02-01

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委蔡易餘昨踢爆，中國最大叫車服務「滴滴出行」由「樂迪科技」代理進入台灣，自上月19日開始試營運，但樂迪與滴滴之間有許多資金來源交代不清，雖尚未正式營運，卻可能引起資安問題、藉此平台蒐集台灣運輸界情資，批是「運輸界白狼」？呼籲交通部應儘快研擬因應對策。

交通部路政司簡任技正王基州指出，依照相關法規，需要有派遣、收費行為，才需申請計程車行業，樂迪科技目前的運作方式並未被規範在計程車法規範疇內，但交通部仍會朝納保、納管與納稅的方向管理，未來若有營利行為，且並未依法申請，也不排除比照UBER方式，以公路法第2項、第3項規定開罰。

蔡易餘質疑，樂迪科技雖宣稱自己不是運輸業，但實際上就是在經營運輸業事務，卻跳過台灣所有相關法規，直接來台發展軟體，藉此平台蒐集、了解台灣運輸業的大數據，情況讓人憂心。

經濟部投審會組長朱萍表示，此案件主要為一香港公司投資樂迪科技，但因投審會對樂迪科技的增資計畫有諸多疑慮，已要求樂迪於2週內向投審會具體說明包含資金來源、商標代理權合約的相關內容；朱萍表示，資料備齊後，會把申請案送審，並請交通部、陸委會與國安單位協助審理，期程可能超過3個月。