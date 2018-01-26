長期胸悶、氣喘 橫膈膜裂孔疝氣作怪

2018-01-26

記者江志雄／宜蘭報導

60多歲的林女士近半年來常胸悶、喘不過氣，四處就醫卻查不出病因，直到接受電腦斷層檢查，確認是「橫膈膜裂孔疝氣」，橫膈膜裂孔太大，胃被推擠移位到胸腔，在接受腹腔鏡手術修補後恢復健康。

林女士曾赴各大醫院求診，一度被懷疑是氣喘病，到胸腔內科看病，再轉介至心臟內科，門診追蹤一陣子，每天服用的藥物愈來愈多，症狀依舊存在。

直到她住院接受胸腔電腦斷層檢查，羅東聖母醫院外科部主治醫師吳瑞騰終於查到病因，原來是「橫膈膜裂孔疝氣」。

胃被推擠移位到胸腔

吳瑞騰說，人體橫膈膜是分開胸腔及腹腔的肌肉，其中有裂孔供食道、主動脈、下腔靜脈通過，若裂孔過大，容易導致腹腔內的胃等器官，被推擠過裂孔進入胸腔，恐怕會擠壓到心臟、肺臟，稱為「橫膈膜裂孔疝氣」。

「橫膈膜裂孔疝氣」初期沒有明顯症狀，作胸部X光檢查或照胃鏡也不容易發現。隨著疝氣範圍擴大，會有上腹痛、飽食感、飯後胸口不適、呼吸困難、嘔吐，臟器如果扭結就會有胃出血、胃穿孔，產生吐血、解黑便、肺炎、發高燒、休克等情形。

「橫膈膜裂孔疝氣」可用藥物控制，但手術治療才是治本之道，修補過大的裂孔，才能有效預防再次疝氣，傳統手術留下大傷口，吳瑞騰改採腹腔鏡，只開出5個不到1公分的小傷口，大幅縮短術後復原時間。

腹腔鏡手術修補復原

接受吳瑞騰治療的林女士，經過腹腔鏡裂孔修補及胃底部摺疊手術，不到一週即出院休養，半個月後順利進食，之前不適的胸悶、喘不過氣逐步痊癒、重拾健康。